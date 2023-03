Ana Mena se prepara para el lanzamiento de 'Bellodrama' con un teaser de 'Lentamente'

Estamos contando las horas para la llegada de Bellodrama, el segundo disco de nuestra italo-malagueña favorita, que será nuestro el próximo viernes 24 de marzo. Todo está preparado para el lanzamiento del álbum: desde principios del mes de enero la cantante daba inicio a esta nueva era musical con el lanzamiento de Un clásico y la aparición de las primeras lágrimas de purpurina, y su colaboración con Natalia Lacunza en Me he pillao x ti continuaban con este leitmotiv de bailar y llorar al mismo tiempo haciendo honor al nombre del disco.

Hace tan solo unos días, además, Ana Mena compartía a través de sus redes sociales un fragmento de su canción Llorando en la disco, dejando a sus fans con la boca abierta y alzando las expectativas sobre una de las canciones desconocidas del disco. Ahora la de Estepona ha vuelto a repetir la estrategia con la que en diferentes ocasiones ha declarado que es su canción favorita de Bellodrama: Lentamente.

La cantante comenzaba la semana con un aviso para sus seguidores: "Hoy a las 21h primer teaser LENTAMENTE ❤️‍🔥". La canción con la que abre el disco recibirá así la categoría de single, lanzándose el 24 de marzo con un videoclip propio para contar una nueva historia en la vida de la artista.

Ana Mena cumplía su palabra regalándonos un fragmento de 7 segundos del videoclip de la canción, en un teaser donde solo se podía escuchar una parte instrumental del tema. Visualmente, aparecía vestida con lencería blanca y llorando en medio de lo que parecen los pasillos de la habitación de un hotel, viéndose reflejada en un espejo.

LENTAMENTE con video + BELLODRAMA este viernes ❤️‍🔥 pic.twitter.com/GPw4cDyxtC — Ana Mena (@AnaMenaMusic) March 20, 2023

Minutos más tarde la malagueña parecía no conformarse con el primer teaser de Lentamente y compartía en sus redes sociales un audio de la canción sin imágenes en la que podemos escuchar una parte importante de una estrofa y el estribillo, donde canta: "Hoy te vuelto a extrañar, otra noche despierta sin poderte merendar. Y a cada segundo siento la necesidad de irte a buscar, de llamarte y preguntar 'Hoy te noto diferente entre la gente. No me puedo explicar ¿qué ha cambiado ahora?' [...] Cuando vuelvas a mí, hazme el amor despacio, dulce y lentamente, lentamente, lentamente".

Nos introduce así en el recuerdo de una noche de pasión y en los comienzos de una relación en la que parece que algo ha cambiado. Una noche que la malagueña se muere de ganas por repetir cuando vuelva a ver al chico en el que no para de pensar.

Tres días nos separan del estreno de Lentamente y de tener en nuestras manos Bellodrama, que ya se ha convertido en uno de los discos más esperados del año. ¿Estáis preparados?