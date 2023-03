‘Need for Speed Unbound Volume 2’ amplía el juego en consolas y PC

En Need for Speed Unbound Volumen 2, los jugadores tendrán acceso a nuevas características y recompensas, así como nuevos vehículos, pegatinas, efectos de conducción, cosméticos y mucho más. El Volumen 2 también ofrece nuevas formas de competir con desafíos diarios, una variedad de nuevas listas de juego, eventos y el nuevo DLC Keys to the Map.

Desde una emocionante persecución policial por las calles hasta una carrera contrarreloj en los eventos Hot Laps, o aliarse con amigos para ayudar a eliminar a los Heat, los jugadores deberán aprovechar al máximo cada giro para demostrar que tienen lo que hay que tener para correr por las calles de Lakeshore.

Destroza las calles con la nueva actualización de Need for Speed Unbound que llega de la mano de EA y Criterion Games. La primera de una serie de actualizaciones posteriores al lanzamiento que ofrecerán a los jugadores nuevas formas de competir en Lakeshore Online, e incluso más oportunidades de arriesgarlo todo para conseguir recompensas.

Disfruta de una variedad de contenidos adicionales, incluidas las carreras de resistencia y las nuevas carreras de pelea. Los jugadores también pueden provocar a los policías en emocionantes persecuciones multijugador de alta velocidad con la ayuda de amigos, o cambiar las tornas y jugar contra ellos para conseguir las mayores recompensas.

Compite en 40 nuevos desafíos, incluidos 3 nuevos desafíos diarios para ganar recompensas que incluyen XP y fondos; los jugadores también podrán enfrentarse a los nuevos circuitos de vuelta rápida para disfrutar de un intenso subidón de 30 segundos mientras corren contrarreloj para ganar nuevo contenido de recompensa. Completa las listas de eventos para conseguir grandes recompensas, como un Lotus Emira Balmain Edition personalizado.

Los jugadores podrán presumir de estilo en las calles de Lakeshore con nuevos efectos de conducción, poses, pegatinas y mucho más. Disponible por 4.99 euros, este DLC revela la localización de 260 coleccionables (100 osos, 80 arte callejero y 80 carteles) y 160 actividades. También viene con un exclusivo pack de ropa "Furia y Zen", que incluye una chaqueta, una camiseta, un chándal y una gorra.

Need for Speed Unbound está creado para la nueva generación de consolas y cuenta con resolución 4K a 60 FPS por primera vez en la serie. El juego está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.