Burna Boy, confirmado para actuar en la final de la Champions League

La actuación musical de la final de la Liga de Campeones, que en los últimos años ha confirmado a grandes estrellas internacionales como Dua Lipa, Camila Cabello, Imagine Dragons, Black Eyed Peas, Alicia Keys, ya tiene al primera artista de su cartel. La UEFA ha anunciado a Burna Boy en el espectáculo que ahora pasa a llamarse Kick Off Show by Pepsi de la Final de la UEFA Champions League 2023.

"¡El mundo no está preparado para lo que nos espera!" dijo Burna Boy de cara a su actuación en el espectáculo inaugural. El cantante, compositor y productor ganador de varios premios Grammy será uno de los principales artistas de este show musical que se celebrará el 10 de junio en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul.

Conocido por sus éxitos Last Last e It's Plenty, la estrella nigeriana aportará su energía y sus vibraciones afrobeats a millones de aficionados antes de que comience el partido de clubes más importante del mundo. Pero no lo hará en solitario. El otro cabeza de cartel de este año, que actuará junto a Burna Boy, se anunciará próximamente.

Y todos los rumores apuntan en una única dirección: Ed Sheeran. Porque Burna Boy y Sheeran son viejos amigos y sus colaboraciones musicales suelen ser éxitos asegurados como ya demostraron en su más reciente hit For my hand.

De momento no existe confirmación oficial ni por parte de la organización ni por parte del propio artista que el próximo 5 de mayo pondrá a la venta su nuevo álbum de estudio. Y la mejor manera de presentarlo a todo el mundo podría ser en un evento de gran magnitud como la final de esta competición europea de fútbol cuya audiencia es millonaria y ya rivaliza con el intermedio de la Super Bowl.

"Como gran aficionado al fútbol que soy, sé que no hay nada más grande que la UEFA Champions League. Por eso me hace tanta ilusión actuar en el escenario Pepsi de la final de este año. La música y el fútbol son la mejor combinación, así que ya sabéis que voy a vibrar y a hacer magia en Estambul. ¡El mundo no está preparado para lo que nos espera!" ha explicado Burna Boy

En su séptima edición, el Kick Off Show by Pepsi de la final de la UEFA Champions League, antes conocido como la Ceremonia de Apertura de la final de la UEFA Champions League, une música, deporte y cultura a través de un espectáculo de primera.

Guy-Laurent Epstein, director de marketing de la UEFA, dijo: "El Kick Off Show de la Final de la UEFA Champions League es una parte importante de nuestros esfuerzos conjuntos con Pepsi, ya que ofrece una oportunidad increíble para llegar a un público nuevo y más joven con algunos de los nombres más importantes y estrellas emergentes de la música. Estamos encantados de presentar un cartel de artistas con talento en la final de esta temporada en Estambul en lo que seguro será una actuación enérgica y memorable".