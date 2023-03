¿Es ‘Into the fire’ la colaboración de Shakira con Ed Sheeran que el músico confirmó a Rolling Stone?

El nuevo proyecto discográfico de Shakira previsto, inicialmente para este 2023, sigue en boca de todos. Y no solo porque sus últimos estrenos hayan sido un auténtico bombazo en las listas de todo el mundo (Te felicito, Monotonía...) sino porque parece que todavía hay mucho más que contar. Y si no que se lo pregunten a Ed Sheeran que en una entrevista con Rolling Stone confirmó que había formado parte del equipo de compositores de este esperadísimo álbum.

El británico confesó a la publicación que su faceta latina va a tener un gran protagonismo en los próximos tiempos porque tiene un proyecto en el horno en el que se combinan nombres como J Balvin, Burna Boy, Daddy Yankee y la mismísima Shakira: "Lo escribí en inglés y lo tradujeron al español en el estudio". Fue entonces cuando el inglés soltó el bombazo: Ha estado escribiendo para lo nuevo de la de Barranquilla.

De momento no existe confirmación por parte de Shakira ni de su compañía discográfica de que ese trabajo en el estudio vaya a ver la luz. Porque no es la primera vez que el trabajo de los compositores fructifera en una canción que al final acaba dormiendo el sueño de los justos en un cajón.

Y así estábamos ayer entre la duda y la expectación cuando internet cobró vida propia en lo que parecía ser una supuesta filtración del listado de canciones del citado nuevo disco de Shakira. Y por arte de birlibirloque medio planeta pudo ver que había una canción firmada por Shakira, J Balvin y Ed Sheeran que llevaba por título Into the fire.

Contando que la filtración asegura que el disco tendrá colaboraciones de Coldplay, Bizarrap, Ed Sheeran, J Balvin, Ozuna, Rosalía, Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Karol G o Bad Bunny hay que tomarlo con toda la precaución o cautela del mundo... Pocos le dan fiabilidad al pantallazo.

Han pasado cinco años desde que El Dorado, el último LP de Shakira, viese la luz. Durante todo este tiempo, la estrella no ha dejado de trabajar, lanzando temazos como Tutu, Me gusta, Girls Like Me, Don’t You Worry, BZRP Music Sessions #53, TQG y los que, en teoría serán sus sencillos: Don't wait up, Te felicito, Monotonía, Copa vacía...

"He estado trabajando en este álbum. Disfrutándolo mucho. Es un álbum con muchos sonidos electrónicos. Tiene un poco de todo también. Hay un toque urbano, hay un toque rock… pero creo que es… bueno, uno de los álbumes de los que más orgullosa me siento. Tengo muchas ganas de compartirlo y Te felicito es solo el abrebocas" dijo en su día Shakira sobre el proyecto.

Sin fecha de lanzamiento en el horizonte, parece claro que los rumores van a seguir circulando hasta que se haga oficial su nueva aventura musical. ¿Estará Into the fire entre las canciones de su disco?