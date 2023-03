Rosalía, Rauw Alejandro y el anillo de su compromiso en ‘Beso’; mira el vídeo y la letra

Ya yo necesito otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno

Estar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes sola, ¿pa' dónde vas, a dónde vas?

Na-na-na, na-na-na

Ven pa'cá

Na-na-na, na-na-na

¿A dónde vas? (Yeah)

Oh-oh, oh-oh

Si me baila, me lo da to'

Oh-oh, oh-oh

Ya estamo' solo' y se quita to'

Mis sentimiento' no caben en esta pluma

Ey, ¿cómo decirte?

Tú еre' la exponentе infinita, la equi', la suma

Te queda pequeña la luna (¡Yah!)

Y aunque esté lejo', tú ere' la persona más cerca de mí

Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti

Si es que hubo otra vida, de tus agua' bebí

To' mi ser te debí

Lo mejor que tengo

Es el amor que me das

Huele a tabaco y melón

Y a domingo en la ciudad

Si tú me esperas

El tiempo puedo doblar

El cielo puedo amarrar

Y dártelo entero

Yo quiero que me de' otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno

'Tar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes solo, ¿pa' dónde vas, pa' dónde vas?

Fuma' como si te fueran a echar por fumar

Y baila' como sé que se movería un dios al bailar

Y besas como que siempre hubieras sabido besar

Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar

Lo mejor que tengo

Es el amor que me das

Huele a tabaco y melón

Y a domingo en la ciudad

Y si tú me espera', eh

El tiempo puedo doblar

El cielo puedo amarrar

Y dártelo entero

Ya yo necesito otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno

'Tar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes solo, ¿pa' dónde vas, pa' dónde vas?

Na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na-na