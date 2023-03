Rosalía y Rauw Alejandro y otras parejas reales que también fueron musicales

La gran noticia de este mes de marzo, por no decir del 2023 (por no decir de los últimos años de la presente década) es el anuncio de la colaboración oficial de Rosalía y Rauw Alejandro. Desde que hace un par de años los dos artistas confirmaran oficialmente su relación de pareja ha habido una petición unánime: que trabajaran juntos.

Lo hicieron en sus respectivos trabajos de estudio ayudándose de forma íntima pero no pública. Hasta que han confirmado un EP con tres canciones que llevarán su firma conjunta y que prometen dar mucho que hablar.

Son una de las parejas del momento a nivel mundial y millones de personas de todos los rincones del planeta han deseado con todas sus fuerzas ese pequeño pasito en su relación. No es una boda, ni tampoco un bebé, sino una canción conjunta por parte de dos de los artistas del momento. Un proyecto musical conjunto del que llevan tiempo hablando y generando expectación.

"Hemos estado juntos en el estudio pero ya se verá" dijo ella. "Mezclar sentimientos en los negocios es muy complicado. Nuestra conexión es muy fuerte pero todavía estamos aprendiendo el uno del otro y construyendo una base. Si pasa, sí, pues adelante. Tenemos intención de hacerlo. No nos apresuramos a hacer música juntos porque vives con esa persona. No tienes ninguna prisa, sé que cuando llegue el momento, vamos a hacer un gran, gran trabajo. Tenemos muchas ideas en nuestra casa y esperamos a a que salgan al mundo" dijo él.

El gran día ya ha llegado. Ha sido este 24 de marzo, coincidiendo con el concierto de Rauw Alejandro en Nueva York, cuando las estrellas musicales del momento lancen su primer EP conjunto bajo el nombre "R∞R". Un EP compuesto por tres canciones: "Beso, Vampiros y Promesa", en este orden,y del que, aunque no conozcamos la historia que hay detrás, seguro que va a conseguir dejarnos sin palabras y dar mucho de qué hablar.

A una semana de su estreno ya nos morimos de ganas por poder escucharlo y recorrer el mismo camino que ya recorrimos con otras parejas reales que también decidieron ser musicales.

Shawn Mendes y Camila Cabello - Señorita

En ocasiones, los romances entre figuras del mundo del espectáculo tienden a ser cortos pero intensos, y uno de los motivos es que la agenda de un artista rara vez le deja el tiempo libre suficiente para poder sacar adelante una relación. Podríamos decir que eso fue lo que sucedió con Shawn Mendes y Camila Cabello.

Fueron una de las parejas musicales del verano del 2019 y desde el lanzamiento de Señorita también lo fueron en la realidad. El boom de su romance y su espectacular química musical dieron vida a una de las canciones del año (y la reina absoluta del verano, sin lugar a dudas).

Ellos decidieron compartir su amor con el resto del mundo protagonizando juntos tanto la canción que grabaron juntos en el estudio como en el explosivo videoclip en el que les vimos restregarse durante el baile más hot de aquel año. Llevaban años siendo grandes amigos que compartían buenos momentos y, de vec en cuando, música. Hasta que saltó la chispa: oh la la la.

Beyoncé y Jay Z - Drunk in love / The Carters - Apeshit

La música les unió. Beyoncé y Jay Z son dos de los más grandes nombres de la industria musical estadounidense y parecían condenados no sólo a entenderse artísticamente sino también cpersonalmente. Y de su amor nacieron muchas colaboraciones e incluso un nuevo ente artístico: The Carters.

Se va a cumplir ahora una década desde que los dos músicos y gurús del entretenimiento decidieron compartir su amor con el mundo. Lo hicieron con el videoclip del álbum homónimo de Queen Bey. Rodando el videoclip en Golden Beach, el blanco y negro y la espectacular dirección artística de Drunk in love pusieron la guinda a su sonado romance. Era la primera vez que marido y mujer trabajaban juntos.

Y decimos que marido y mujer trabajaban juntos porque ya lo habían hecho antes pero no como pareja. Crazy in love pudo ser la chispa que lanzó su relación. Amor y música. Música y amor.

Pero no sería la última. Desde entonces su inconfundible química y su gigantesca visión de negocios les ha llevado a compartir camino en más de una ocasión. De hecho sus destinos parecen ahora más unidos que nunca no sólo por sus tres hijos sino por sus proyectos musicales conjuntos como su apuesta por Tidal.

Cada poco son capaces de dar de comer al voraz monstruo de la curiosidad mundial regalándonos otras gigantescas colaboraciones como Apeshit ya bajo la firma de The Carters. Porque Beyoncé y Jay Z han construido su propio imperio juntos.

Calvin Harris y Ellie Goulding - I need your love

El dj escocés ha tenido muchas y muy sonadas relaciones con artistas de talla internacional con las que siempre ha compartido la pasión por la música. Taylor Swift, Rita Ora o Ellie Goulding fueron algunas de las más conocidas y pese a que su relación personal no terminó de cuajar en ninguno de los casos, quedaron los recuerdos de un bonito noviazgo... Y la música.

Porque en el caso de la cantante inglesa, además de amor también hubo canciones. Y un megahit para ser más exactos: I need your love. Acaramelados, disfrutando de su relación, viviendo la vida... así se les veía en el videoclip de la que sería su primera colaboración. Después llegaron 2 más: Outside y la reciente Miracle.

Para entonces la pareja había dejado de ser real para pasar a ser musical. Pero la química seguía estando ahí...