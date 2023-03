La bronca entre Isa Pantoja y Raquel Bollo en ‘Supervivientes’ crea un cisma familiar y la audiencia opina

En las últimas semanas hemos visto con Asraf Beno y Manuel Cortés están creando una distancia cada vez más acusada en Supervivientes y solo hablan para discutir. Y eso se ha trasladado a plató donde sus defensoras, Isa Pantoja y Raquel Bollo también mantienen un enfrentamiento continuo.

Parece que lejos de encontrar apoyo en su propia familia, Asraf se ha acercado a Adara Molinero y ambos se están dando ese respaldo que necesitan en sus respectivos enfrentamientos. El caso es que están cada día más unidos.

Muchos creen que es un acercamiento forzado e interesado que Asraf está llevando a cabo aconsejado por su novia. "He hablado con ella un par de veces por Instagram, no la conozco en persona, cuando fue no le dije que iba a Asraf, le dije que se lo iba a pasar muy bien y ‘dalo todo’. Realmente lo que le dije a Asraf de Adara es que era una gran persona. Me envió un mensaje muy bonito en un momento muy complicado de mi vida y se lo agradecí mucho", explicaba Isa en plató sobre su relación con Adara.

Al principio del programa, parecía que no iban a haber sintonía entre ellos y así lo ha admitido Isa: “Cuando Adara le nominó pensaba que se iban a llevar fatal, pero en la pre convivencia para dormir con él debieron conectar y me alegro mucho que tenga a alguien en quién apoyarse".

Cisma familiar

En cuanto a su relación con Manuel, Isa tampoco se ha quedado callada: “A mí no me molesta que peleen por convivencia, pero las formas no son las adecuadas. Yo no sé qué hay para que le diga tantos insultos en tan poco tiempo”.

“Yo conozco mucho a Manuel y mucho le tienen que estar diciendo para que salte así”, salía en su defensa su madre, Raquel Bollo. Y claro, el cisma de Honduras ha llegado a plató donde Isa y Raquel se están acostumbrando a enfrentarse en cada programa.

“No están al mismo nivel, en el momento en el que a mí se me saca ahí, no están al mismo nivel”, aseguraba Isa sobre las diferencias entre Asraf y Manuel.

“Primero, a mí no me tiene que decir que Asraf lleva haciendo un pack conmigo cuatro años porque yo no soy una cualquiera que pasaba por ahí. Es mi primo y me lo esperaba de cualquiera menos de mi propio primo”, se encendía Isa dejando claro lo que le ha parecido el comportamiento de su primo en la playa.

Raquel la acusaba de estar victimizándose, pero lo cierto es que, en redes sociales, hemos visto que gran parte de la audiencia se posiciona del lado de la hija de Isabel Pantoja.

Ion Aramendi quiso saber a quién apoyaría Isabel Pantoja si estuviera en plató. “Mi madre no ve esto. No está viendo el programa. Pero sinceramente, no lo sé”, contestaba con total sinceridad Isa.

Veremos si la relación de su novio y de su primo puede mejorar o acaba rompiéndose definitivamente.