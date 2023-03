Eres old, pero así de old...: Daniel Radcliffe, nuestro Harry Potter, va a ser padre

Llevamos viendo a Daniel Radcliffe en diferentes películas que nos han hecho disfrutar en la gran pantalla desde que tenía 9 años aunque la gran mayoría del público le descubriera a los 11 con el papel que le cambió la vida: Harry Potter. De eso hace ya más de 22 años, lo que nos da una idea de cómo pasa el tiempo. Pero por si aún no te has sentido old, así de old, como decía el meme, deberías saber que aquel pequeño intérprete que se comía la cámara va a ser padre.

El actor británico y su pareja desde hace años Erin Darke han compartido con todo el mundo la feliz noticia de su embarazo. Ha sido el Daily Mirror el primero en confirmar la noticia que ha hecho que a muchos se les haya saltado una lagrimilla soñando con las nuevas generaciones.

Poco después, el representante de los futuros papás daba la confirmación oficial que faltaba en la revista People. Según una fuente cercana a los actores que confirmó al diario británico el embarazo, dijo que los dos están "totalmente entusiasmados con la noticia y con muchas ganas de convertirse en una familia. Se lo contaron a sus familias y amigos recientemente. Es un momento muy emocionante".

Ahora solo falta conocer el sexo del futuro bebé así como si los padres van a querer que nazca en los Estados Unidos, donde residen desde hace años en una casa a las afueras de Nueva York, o que Erin de a luz en Inglaterra donde Radcliffe nació.

Lo que está claro es que el actor ya dejó claro que quería que sus hijxs siguieran sus pasos pero sin el peso de la fama que tanto le ha costado sobrellevar a él: "No querría la fama para mi hijx, Quiero que mis hijxs, si es que existen y cuándo existan... Me encantaría que estuvieran por los platós de cine" explicó a Newsweek.

#BREAKING Harry Potter star Daniel Radcliffe is expecting his first child! https://t.co/j4V33RZxy4 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) March 25, 2023

La historia de Daniel Radcliffe y Erin Darke

En 2013 Daniel Radcliffe estaba rodando Amores asesinos, una peli en la que retrocede a los años 40 y como universitario bohemio de la generación beat se ve involucrado en un asesinato. En aquella película trabajó Erin Darke en el pequeño papel de Gwendolyn y como asistente de producción y, por aquel entonces no tenían más relación que la profesional.

El actor asegura que no estaban saliendo cuando rodó la escena en la que ella le da trabajo en una biblioteca, pero aquel momento sí se ha convertido en su recuerdo de la primera vez que empezaron a coquetear. Así lo confesó en la edición norteamericana de Playboy: "hay un momento en el que me hace reír y me estoy riendo como yo mismo, no como mi personaje. Ella era increíblemente divertida e inteligente".

Al año siguiente comenzaron una relación que pronto se convertirá en una familia.