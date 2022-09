La increíble transformación de Daniel Radcliffe en Weird Al Yankovic para su biopic

Fue capaz de convertir su imagen, la del joven Daniel Radcliffe, en la de Harry Potter, el icono juvenil creado por J.K. Rowling hasta el punto de que sus apariciones son ya más aclamadas que las de su escritora (a la que le gusta pisar cuantos más charcos mejor). Pero hasta ahora desconocíamos la faceta del intérprete de modificar radicalmente su imagen para dar vida a un personaje vivo que es leyenda en suelo estadounidense.

Porque vamos a ver al actor convertido en Weird Al Yankovic en la película biográfica que se estrena en breve y en el que descubriremos la vida del músico, cantante y humorista estadounidense que se hizo famoso por sus canciones parodia. Ya hace unos meses sorprendió a todo el mundo con un excepcional cuerpo trabajado físicamente y en los últimos tráilers está arrasando con la forma en la que imita los gestos, poses y hasta el acento de su personaje.

El cómico parodió a algunos de los artistas más famosos del momento durante cuatro décadas. Desde Michael Jackson a Madonna, pasando por Miley Cyrus. También hizo sketches de películas tan populares como Star Wars. La película se centrará en su ascenso a la fama pero también en sus relaciones con otras estrellas. Por supuesto, el humor no faltará. Todo hecho desde el cariño, ya que el propio Yankovic ha dado el visto bueno a la cinta.

Y es ahí donde Daniel Radcliffe se está empapando de su personaje con quien seguro va a acabar forjando una buena amistad. Lo que WEIRD: The Al Yankovic Story va a unir que no lo separe la taquilla por muy bien o mal que le vaya al estreno de una cinta que lleva todo el 2022 dando mucho que hablar.

"Llevar la camiseta hawaiana es una gran responsabilidad que no me tomo a la ligera. Y me siento honrado de poder compartir por fin con el mundo la historia absolutamente 100 por ciento real de la depravada y escandalosa vida de Weird Al" ha confesado el actor durante una entrevista promocional para empezar a calentar el estreno.

Por si alguien tiene alguna duda de que el actor protagonista se ha tomado muy bien su imitación esto fue lo que dijo Yankovic sobre Radcliffe: "Estoy absolutamente encantado de que Daniel Radcliffe me represente en la película. No tengo la menor duda de que éste es el papel por el que le recordarán las generaciones futuras".

Como decíamos, no va a faltar el sentido del humor que es la marca personal del cómico y que verá como el joven Potter se hace pasar por él en la gran pantalla.