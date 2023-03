Anitta ya tiene en el horno su nuevo disco: “Va a ser muy brasileño pero en inglés y español”

2023 promete ser un año tan intenso de trabajo para Anitta como lo fue el 2022. La solista brasileña está a punto de cumplir 30 años y lo va a celebrar por todo lo alto. Y una vez que lo cumpla empezará a afrontar sus múltiples proyectos entre los que están su papel en Elite y también un nuevo álbum de estudio.

Así lo ha confirmado la artista durante una completa entrevista personal y profesional en Billboard. Sin entrar demasiado en detalles ni poner demasiada presión sobre su futuro trabajo, la intérprete ha perfilado lo que será su nueva aventura musical.

"Estoy trabajando en nueva música seguro. No en una nueva de gira. ¡Jesucristo! no quiero volver a hacer una gira nunca más, pero tengo nueva música en camino. Estoy trabajando en este álbum, muy cultural, muy brasileño pero en inglés y español, finalmente el álbum que creo que realmente me representa como artista, finalmente lo tengo listo" confesó durante la entrevista.

En Versions of me ya volcó buena parte de su espíritu indomable y aventurero dejando fluir su faceta más brasileña de poderosa mujer de Rio de Janeiro. Junto a ella artistas como Missy Elliott, Maluma, Nicky Jam, Chencho Corleone, Khalid, Cardi B y más. ¿Con qué nos sorprenderá en su próximo elepé?

Según la propia Anitta, su trabajo está ya bastante avanzado e incluso asegura que está en una de sus partes favoritas del proyecto: la creación y preparación de las propuestas audiovisuales. Muy pronto podríamos disfrutar de nuevos videoclips de la brasileña. ¡Vamossss!

Además de este reto, la solista también promete arrasar en Élite. Tras triunfar en todos los charts internacionales, la intéprete de Envolver se enfrenta a un nuevo desafío: el del mundo de la interpretación. Se trata de un debut muy esperado por sus seguidores y seguidoras. Aunque de momento no sabemos qué personaje tendrá la cantante. Por la edad podría ser tanto una alumna de Las Encinas como una profesora (cabe recordar que muchos de los actores y actrices de la serie se acercan a los treinta). Es cierto que vemos más a la estrella internacional dando clase que haciendo exámenes. Pero todo es posible en esta serie.