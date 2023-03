Freddie Prinze Jr. se arrepiente de haber hecho las dos películas de ‘Scooby-Doo’

Está claro que las adaptaciones live-action de Scooby-Doo supusieron un antes y un después, y si no, que se lo digan a Freddy Prinze Jr. El actor interpretó al espléndido Fred Jones en la bilogía que se estrenó de 2002 a 2004, además de conocer ahí a la que a día de hoy sigue siendo su esposa, Sarah Michelle Gellar. Aun así, no ha dudado en admitir públicamente que se arrepiente de haber hecho ambas películas.

Pese a ser todo un éxito en taquilla y todo un fenómeno entre los niños de la época, decepcionó a todos los adultos que crecieron viendo los dibujos animados protagonizados por este detectivesco sabueso. Tanto Prinze como James Gunn —que guionizó ambas cintas mucho antes de su éxito con Guardianes de la Galaxia— aseguraron que el primer borrador era mucho más adulto, aunque se terminó cortando hasta llegar a la calificación apta para todos los públicos.

Ahora, el medio estadounidense TooFab ha indagado ante la posibilidad de hacer una versión más madura de la película, aunque solo sea un supuesto debido a la poca disponibilidad de Gunn desde que asumió el liderazgo del nuevo DC —en el que ya está claro que tiene planes a muy largo plazo—. Eso sí, Prinze tampoco está nada dispuesto a hacerlo, ni si quiera con este nuevo enfoque.

"No sería algo que hiciera. Tengo cero interés... No sería para mí. Había muchos cebos y engaños en la primera película, el estudio no fue honesto conmigo en ningún sentido", declaraba al medio, dejando claro que acabó en un proyecto mucho más diferente a lo que se le había explicado. Por ello, no tiene problema en ser tajante: "He hecho dos trabajos que me arrepiento de haber hecho, y Scooby es uno de ellos".

Fred, el salvador



Aun así, hay algo de esa época a lo que le tiene mucho cariño: a su personaje. Fueron muchos los que vieron de lo más apropiados a los actores de la época por su gran parecido físico con los pasajeros de la Máquina del Misterio —Shaggy, Vilma, Dafne y el citado Fred—, así como de sus respectivas actuaciones de las dos películas que se estrenaron con el mismo reparto. Y eso es algo que supo transmitirle su público.

"No aprecié Scooby hasta que fue vista por niños y niñas y vinieron a mí como "oh dios mío"", explica. Puede que no fuera el proyecto que firmó, pero sí se ha dado cuenta durante los años se le han acercado muchos fans a felicitarle por ese trabajo: "Lo hicimos bien, hay millones de personas que aman esta película. No fue la película que quería hacer, pero lo aprecio y me ha hecho cambiar mi punto de vista", concluía.

Scooby-Doo y Scooby-Doo 2: Desatado están en HBO Max.