Ana Mena cuenta en 'El Hormiguero' la historia de su 'crush' fallido: "Bicheaba su Instagram"

Continúa la semana musical en El Hormiguero. Este martes por la noche Pablo Motos recibió en su plató a la joven cantante Ana Mena, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su segundo disco, Bellodrama; lo que ella misma ha definido como "el disfrute de la ruina".

De entre todas sus canciones, la malagueña ha destacado su tema Lentamente como el que mejor describe su nuevo álbum que para ella ha servido como terapia pura. "Hay que aprovechar y recrearse en todos los momentos de la vida, como cuando estás triste y te pones música para recrearte, es porque necesitas pasar y digerir esa rabia", explicaba.

Ante esto, y sacando el tema de las canciones de amor que dominan el nuevo trabajo de Ana Mena, Motos recordó una cita del gran Joquín Sabina, quien opinaba que las grandes canciones de amor son realmente de desencuentro amoroso porque "se escribe mucho mejor estando triste".

"Estoy muy de acuerdo con Sabina", puntualizó la artista. "Cuando me encuentro mal voy al estudio, tengo allí a mi equipo de toda la vida y para mí es terapia", reveló.

Pero, ¿cuál es el momento clave de 'Bellodrama' para la creadora? Ella lo tuvo muy fácil al responder con un toque de humor y —por qué no—, de sinceridad: "Para mí el primer momento del Bellodrama es...¿tú has visto las tarrinas de helado del súper? Pues las de tamaño familiar".

La desilusionante historia detrás de Me he pillado por ti

La curiosidad por conocer la intrahistoria del nuevo álbum y de saber un poquito más sobre la vida más personal de la cantante no acaba ahí.Pablo Motos le preguntó también por otro de sus temas de la playlist, Me he pillado por ti, una canción dedicada a un crush italiano.

"Fue una historia súper ilusionante. De hecho, es la canción más alegre que tiene el disco", empezó a contar Ana Mena. "Esto fue durante el primer verano del Covid [...] Fue un verano libre, sin trabajo y para mí eso es insólito", continuó.

Por eso, cuando su gran amiga y vecina le propuso irse unos días a un pueblecito ubicado en la costa italiana, ella accedió sn pensárselo: "Había un chico como en la esquina, apartado, que no hablaba... Me transmitía como algo muy bonito".

"Yo soy súper respetuosa, y si hay novia yo ni me insinúo. Eso es sagrado". Pero la cosa no quedó ahí y cuando ella regresó a España ella le seguía "bicheando" su cuenta de Instagram para ver si seguía con su novia.

Meses después, Mena descubrió que él ya no estaba con esa chica y fue entonces cuando decidió hacerle una canción: "Me inspiré en mis fantasías, me fui na tarde al estudio y escribí la canción".

"¿Sabes lo peor de todo, Pablo?", preguntó la cantante al presentador: "Cuando se la fui a enviar él ya tenía otra novia nueva...Entonces nunca se la mandé".

"Bueno, o tú eres muy lenta componiendo o él muy rápido pillando; una de las dos", soltó Motos como respuesta.