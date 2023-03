Neymar pierde un millón de euros y su reacción se vuelve viral

Neymar es un apasionado del póker, pero no siempre que juega gana. De hecho, el último viral de Tik Tok y Twitter es una clara demostración de que el astro del fútbol no es siempre afortunado en el juego, pues, después de haber sufrido una lesión que le ha apartado del césped hasta el fin de la temporada, según recoge la Cadena Ser, en una de sus últimas partidas de póker online el jugador del Paris Saint Germain ha perdido, nada más y nada menos que, un millón de euros, una cantidad que se le escapó de las manos ante miles de sus seguidores que vieron incrédulos cómo el deportista perdía la mano más importante de su historia en Twitch sin apenas pestañear.

Y es que ha sido precisamente la reacción del jugador brasileño lo que ha hecho saltar las alarmas de su fans, quienes han conseguido que el clip del deportista riéndose después de haber perdido tal cantidad de dinero se viralice hasta convertirse en uno de los vídeos más vistos del día en las redes sociales.

Neymar bromea al son de My heart will go de Titanic

En el clip que está corriendo como la pólvora por las redes sociales se puede ver como, después de haber jugado una mala mano y perder un millón de euros, el deportista se lleva las manos a la cabeza, grita y parece muy compungido, gesticulando como si tratase de aguantar el llanto.

Sin embargo, esta primera reacción parece ser solo un teatrillo. A los pocos segundos de saber que ha perdido una gran fortuna, Neymar empieza a reirse en alto y enseguida reproduce en su ordenador una versión en flauta de My heart will go on, la icónica canción de la película Titanic con la que tantos y tantos meses se han creado.

Neymar ha perdido 1 millón de € jugando al póker y esta ha sido su reacción en directo pic.twitter.com/Dus8BcWyUM — ceciarmy (@ceciarmy) March 29, 2023

A continuación, Neymar continúa con su performance y, lejos de compadecerse de sí mismo por haber perdido un millón de euros al póker, el futbolista empieza a simular que está tocando la banda sonora de Titanic con una flauta dulce imaginaria.

Controversia por su afición al juego

Más allá de la viralidad de la reacción de Neymar al perder jugando al póker, los usuarios de las redes sociales también han abierto el debate sobre si es o no adecuado que el deportista se juegue su dinero en este tipo de prácticas.

Algunos fanáticos del astro del fútbol le han apoyado en sus hazañas y han recalcado que el brasileño es libre de invertir su dinero en lo que más le plazca y que, de hecho, para él, un millón de euros no es nada teniendo en cuenta su salario. Mientras, otros han querido hacerle llegar el mensaje de que, antes de que él empezase a jugar a este tipo de juegos online, otros muchos deportistas han perdido grandes fortunas en los juegos de azar y han acabado arruinados y que, lejos de reírse, debería estar muy alerta por lo que pueda venir en el futuro...