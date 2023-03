Nuevo expulsado y nominados de 'Supervivientes': "Gracias a las personas que me eliminaron, ya no podía más"

La noche del jueves en Supervivientes 2023 ha sido de lo más movidita. La sorpresa (o o tanto) del programa la dio Gema Aldón, quien se ha visto obligada a abandonar el reality por una fisura en el codo. Su último momento en el programa será este domingo, cuando sus compañeros podrán despedirse de ella. Pero no ha sido el único adiós, ya que anoche también hubo un expulsado.

Gabriela Arrocet, expulsada de Supervivientes

Después de que Adara Molinero se conviertiera en la concursante salvada de Supervivientes el pasado martes, los nominados que se presentaron en el plató el jueves eran: Asraf, Raquel Mosquera y Gabriela Arrocet.

Pero, como ya se sabe, solo podían continuar dos en la isla de Palapa. "Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que sigue en el concurso...¡Raquel!", así anunció Jorge Javier Vázquez a la primera de las concursantes que seguía en el programa.

El segundo nombre que pronunció el presentador desde plató fue el de la persona eliminada. "Voy a aceptar lo que sea con gran felicidad", asumió Arrocet. Pero el nombre que anunció Jorge Javier Vázquez que debía abandonar el programa, por decisión de la audiencia, fue el de la hija de Bigote Arrocet.

"Esto es mucho más duro de lo que nadie se puede imaginar, de verdad. Los espectadores no saben lo duro que es estar aquí. Así que yo esto orgullosa de todos los que están aquí; me voy con el corazón lleno de experiencias increíbles que me han hecho una persona mucho más fuerte", se pronunció la eliminada.

"¡Los admiro a todos!", aseguró Arrocet, al borde de las lágrimas, señalando a todos sus compañeros. "Doy gracias a todas las personas que me eliminaron porque yo ya no podía más", confesó Gabriela justo después de reconocer que ha llegado a llorar de hambre.

Los nominados de Supervivientes 2023

De esta forma, Gabriel Arrocet se despedía del programa como la eliminada de Supervivientes 2023 de esta semana. Pero no será la última, ya que en la gala del jueves también pudimos conocer a los cuatro nuevos nominados que se juegan su permanencia en el concurso:

Alma Bollo (nominada por el público)

Adara Molinero (nominada por los compañeros)

Asraf Beno (nominada por los compañeros)

Raquel Mosquera (nominada por los compañeros)

Jonan Wiergo (nominada por los compañeros)

En el caso de la nominación a Alma Bollo, cabe destacar que ha sido diferente al resto, puesto que la suya se debe a no haber cumplido con una penalización impuesta por el propio programa tras una prueba, por lo que desde la organización tomaron la decisión de hacer una encuesta a la audiencia.

Así, los espectadores hablaron y opinaron que Bollo debía estar nominada también como parte de su castigo.