Gema Aldón, obligada a abadonar 'Supervivientes': los detalles de su estado

En realities como el de Supervivientes en Telecinco el público está acostumbrado a ver, cada semana, a un expulsado o a los nominados que se juegan su estancia en el programa. Pero no es tan común ver bajas de los aspirantes, especialmente cuando se trata de problemas de salud, como le ocurrió a Gema Aldón.

La hija de Ana María Aldón se hizo daño en el codo la semana pasada mientras realizaba una de las pruebas del programa. Después de eso, la concursante no se veía capaz de continuar y se pasó las galas de Conexión Honduras y Tierra de nadie sin poder participar en los desafíos, pero siguió en el programa.

Hasta que el equipo médico le dio la orden de volver a casa: “Gema, recoge tu saco. Despídete de tus compañeros. Tienes que abandonar la playa". Después de decir adiós a su experiencia, surgía la duda de si podría volver a Supervivientes o no.

¿Qué dice el parte médico de Gema Aldón?

Una duda que ya se ha disuelto en el programa del jueves, donde dieron a conocer los detalles del parte médico de Gema Aldón. Fue Jorge Javier Vázquez quien dio la noticia en directo: "Después de varios días en observación y sometiéndote a diversas pruebas, el equipo médico del programa ha determinado que el alcance de la lesión es una fisura en un hueso del codo que imposibilita tu permanencia en el concurso".

Lo que significa que la concursante gaditana ya no podrá volver al reality, pero permanecerá en la isla al menos hasta el domingo, tal y como informó el presentador. Así tendrá la oportunidad de despedirse de todos sus compañeros.

Hasta ese momento, las pruebas médicas que le habían realizado a Gema Aldón tras ser evacuada, no habían sido "concluyentes"; pero fueron los resultados del TAC los que confirmaron la fisura. "deberás regresar a España para continuar con tu recuperación. Mucho ánimo", se despidió Jorge Javier Vázquez desde plató.

Gema Aldón: "En ningún momento me rendí"

Esta noticia cayó como un jarro de agua fría para la concursante que, pese al dolor, se mantuvo en el programa durante cuatro días más. Será en la gala de este domingo, en Conexión Honduras, donde Gema Aldón dará el adiós definitivo a Supervivientes y a sus compañeros.

Tras verse obligada a abandonar el programa, Aldón quiso pronunciar unas palabras de despedida y fuerza: "Me voy con mucha pena, porque, real, que era un programa que me encantaba desde siempre, en el que estuvo mi madre. Pero me voy sabiendo que lo he dado todo. Espero que la gente haya visto que, aun cuando me dolía el codo, seguía pescando y haciendo pruebas. En ningún momento me rendí".