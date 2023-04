Arón Canet y Sergio García, pilotos del Pons Wegow LOS40, a las puertas del podio en el GP Argentina

Nos quedamos a la puerta del podio y no solo con un piloto sino con los dos. El Gran Premio de Argentina nos dejó con la miel en los labios y las ganas de haber visto a los dos miembros de la escudería Pons Wegow LOS40 subiendo a los cajones más altos del circuito.

Arón Canet y Sergio García Dols terminaron la carrera en cuarta y quinta posición, respectivamente, a escasos segundos del trío que consiguió llevarse las tres primeras plazas. Y pese a que nos hubiera gustado verles haber cruzado en primera y segunda posición la bandera a cuadros lo cierto es que estos puntos son muy importantes de cara al campeonato mundial.

Porque el Mundial de Moto 2 apenas acaba de comenzar y esto es una larga carrera de fondo en una veintena de grandes premios donde la regularidad se premia más que las victorias. Por ahora, Arón Canet con el LOS40 en su carenado, ocupa la segunda posición en el Mundial de pilotos gracias a sus 33 puntos conseguidos en las dos primeras fechas.

Sergio García Dols, por su parte, obtuvo por su quinto puesto los 11 puntos que refleja su número y logra escalar 4 posiciones hasta la undécima posición gracias a sus 12 puntos logrados hasta ahora. Una enorme remontada le permitió pasar del 28º puesto al 5º en la mojada pista argentina. La combinación de ambos pilotos permite a Pons LOS40 Wegow ser también segundos en el Campeonato del Mundo de escuderías de Moto 2.

"| X2 Long lap y finalizamos P4. Hemos disfrutado de la carrera aunque no en las posiciones que nos gustaría, toca hacerlo en Austin" dijo Arón Canet en sus redes sociales al término de la carrera.

"From P28 to P5! 💥 A pesar de haber sido una carrera muy difícil debido a las condiciones de la pista y la long lap, estoy muy contento con el resultado y el feeling con la moto. Agradecer a todo mi equipo @pons_racing el trabajo realizado durante todo el fin de semana. 🤜🏼🤛🏼" celebró Sergio García en su cuenta oficial de Instagram.

"We danced in the rain💃🌧️ 🅿️4️⃣ @aroncanet & 🅿️5️⃣ @sergiogarcia_11. What a team we are!🤜🤛" ("Bailamos bajo la lluvia P4 Aron Canet y P5 Sergio garcía. ¡Vaya equipazo somos!") posteó la escudería.