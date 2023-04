La razón por la que Harry Styles rechazó ser Eric en ‘La Sirenita’ (y que también explica su no a ‘Elvis’)

Queda poco más de un mes para que La Sirenita se estrene en los cines de todo el mundo. Y con todo lo que se está hablando en torno a la adaptación a acción real del clásico de animación (el cambio de las tramas, el color de la piel de la protagonista, las canciones...) Rob Marshall ha decidido añadir un nuevo frente consciente de la gran verdad publicitaria: que se hable de mí sea como sea. Por ello el director ha confirmado la razón por la que Harry Styles terminó rechazando sumarse al proyecto.

El realizador lo ha hecho durante una entrevista con Entertainment Weekly. Preguntado por el por qué la estrella internacional de música no formó parte del reparto, dejó claro que había sido una decisión del británico y que se había tomado de manera comprensible para todas las partes.

"Nos reunimos con él. Es realmente encantador. Vaya un hombre más maravilloso. Pero al final del día, quería hacer y protagonizar las películas que terminó haciendo que eran un poco más oscura" explica Rob Marshall. Hay que recordar que el rodaje de esta cinta coincidió en su agenda con los de No te preocupes, querida y My policeman.

Para completar la explicación, el director asegura que "para muchos músicos jóvenes como Harry, estás tratando de abrirte camino en el cine y no quieres ser visto como un cantante, necesariamente. Es por eso que realmente estaba buscando hacer algo que no fuera del género musical, para realmente esforzarse. Realmente fue una idea divertida con la que jugar, pero al final, siempre pienso que las cosas suceden por una razón. Estoy muy feliz de tener a dos personas jóvenes y nuevas en la película".

Marshall se refiere aquí a Halle Bailey, que sí que es cantante, algo que en el papel musical de La Sirenita sí le va a servir, y al también actor británico de 27 años Jonah Hauer-King quien dará vida al príncipe Eric en esta nueva adaptación del popular cuento clásico. Melissa McCarthy como Ursula, Daveed Diggs como Sebastian, Jacob Tremblay como Flounder y Javier Bardem como el Rey Tritón completan el reparto de esta película que va a dar mucho que hablar en este 2023.

Harry Styles ya dió su versión de por qué dijo no a Eric

Si retrocedemos en el tiempo, concretamente hasta 2019, encontraremos que Harry Styles ya dio su particular versión de por qué no quiso interpretar al príncipe Eric. Lo hizo El cantante en una entrevista para el medio The Face. Según sus palabras, el ex One Direction quería centrarse en su nueva música.

"Estuve hablando con ellos, pero quiero sacar música y centrarme en eso por un tiempo. Todos los involucrados en la película fueron increíbles, así que creo que va a ser genial. Disfrutaré viéndola, estoy seguro" explicó aquel día.

Conociendo ahora otra versión también empieza a cuadrar el hecho de que Harry Styles tampoco aceptara el papel del biopic de Elvis que finalmente fue a parar a manos de Austin Butler.