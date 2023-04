¿Qué hacer en Madrid durante la Semana Santa 2023? 10 planes para no perderte nada

La Semana Santa es uno de los momentos más esperandos por todos los españoles. Tanto si eres un amante de los pasos religiosos, como si lo que buscas es hacer un viaje junto a los tuyos, estos días festivos son perfectos para ello, y más aún si el tiempo acompaña.

Disfrutar de un atarceder en el Templo de Debod, probar la gastronomía madrileña, disfrutar de las actividades de estos días y hacer los planes típicos de un domingo en la capital... Desde luego que si durante el año siempre hay cosas que hacer, en Semana Santa los planes se multiplican.

Qué hacer en Madrid en Semana Santa 2023

Sea como sea, has llegado hasta aquí porque lo más probable es que en los próximos días visites Madrid y aún no tengas cerrado el planning de cosas que vas a hacer. No te preocupes porque en LOS40 hemos recogido una lista de planes para que puedas personalizar tu propia guía turística y no te pierdas nada importante durante estos días.

1. Recorre el centro de Madrid y sus lugares emblemáticos

El Retiro en Madrid. / Getty

Tanto si es la primera vez que visitas la capital como si lo has hecho más veces, pasear por Madrid es un gustazo increíble: la Gran Vía, la Puerta del Sol, el Retiro, las Cibeles y la Plaza Mayor son algunos de los lugares icónicos de la ciudad, pero más allá de estos también puedes recorrer el Palacio Real de Madrid y disfrutar del atardecer en el mirador de la Catedral de La Almudena, del Campo del Moro, uno de los jardines más bonitos que ver, el Matadero, uno de los espaco dedicados a la creación, el Andén Cero de Chamberí o de una jornada en el Parque del Capricho o en el de las 7 tetas.

2. Disfruta de la Tamborrada en la Plaza Mayor

La Tamborrada en la Plaza Mayor de Madrid. / Getty / Aldara Zarraoa/Redferns

La mañana del Domingo de Resurección hay una cita muy importante en la Plaza Mayor: la Tamborrada. Cada año para concluir la semana de pasión tiene lugar este momento clave, el cual sale desde el Convento de las Carboneras a las 11:45 horas, pasa por la plaza de la Villa y calle Mayor llegando a la plaza Mayor para romer su silencio a las 13 horas.

3. Pasea por la Feria de Artesanía de Semana Santa

Feria artesanal Madrid / Getty

Por primera vez, durante la Semana Santa 2023 habrá una Feria de Artesanía en Madrid. Estará ubicada en el paseo de Recoletos y permanecerá desde el viernes 31 de marzo hasta el lunes 10 de abril. Si durante estos días recorres la avenida entre la plaza de Cibeles y la calle Prim, te encontrarás 52 puestos de artesanos madrileños y de otras comunidades que ofrecen sus puestos hechos a mano.

4. No te pierdas las procesiones madrileñas

Procesiones en Madrid. / Getty

Las procesiones en Madrid durante Semana Santa son muy seguidas por todos los devotos, así como por todos aquellos que visitan la capital durante estos días. De hecho, tanto el Ayuntamiento como las cofradías y hermandades la han calificado como de interés general. Las más destacadas entre todas son la de Jesús del Gran Poder el Jueves Santo, así como la del Cristo de Medinaceli, que sale el Viernes Santo a las 19h desde la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli.

5. Visita los mejores museos

Museos en Madrid / Getty

A pesar de que vengas buscando pasear por las calles de Madrid y para disfrutar de su belleza, sabrás de sobra que la cita con algunos de sus museos es una parada imprescindible. Sus auténticas obras de arte, sus interiores... no hay esquina que no merezca ser observada con amor. En el Paseo del Arte encontrarás los tres principales ejes culturales: Museo del Prado, Museo Thyssen y el Museo de la Reina Sofía, aunque no son los únicos que hay en la capital. También puedes disfrutar del Museo del Romanticismo o del Museo Sorolla.

6. Prueba las torrijas y otros dulces típicos de esta época

Las torrijas, uno de los dulces típicos de Semana Santa. / Getty

Las torrijas, los buñuelos, los huevos de pascua y la leche frita, entre otros, son unos dulces que siempre entran bien. Ya sea durante el paseo por el centro, la visita a algún musical o durante una procesión, siempre hay un hueco para probar algunos de los dulces típcios de estas fechas que encontrarás en cualquier establecimiento del centro.

7. Aprovecha para probar el cocido madrileño

Cocido madrileño. / Getty

Aunque en muchos rincones de España también se elabore este plato, en ninguno sabrá tan rico como en Madrid. Como sucede cada vez que cogemos un vuelo o nos disponemos a hacer un viaje, es imprescindible saborear la gastronomía y uno de los platos más típcios es el cocido madrileño o también el bocadillo de calamares, y si es en la Plaza Mayor, mejor.

8. Disfruta de un musical, un concierto o una exposición

Disfruta de conciertos, espectáculos y musicales. / Getty

Otro de los planes imprescindibles para hacer en Madrid por su gran variedad es asistir a un espectáculo. Si eres de musicales, te recomendamos el de Aladdin, un clásico de Disney que acaba de aterrizar en el Teatro Coliseum, en plena Gran Vía, y que conseguirá cautivar a los más pequeños y a los más grandes. Si por el contrario eres más de conciertos, puedes ver nuestra agenda de conciertos y comprar tus entradas.

9. Acude al Rastro de Madrid

El Ratro de Madrid. / Getty

El domingo, además de disfrutar de la Tamborrada durante la Semana Santa, también es día de pasear por el rastro. Mientras recorres cada punta de este mercadillo ambulante encontrarás todo tipo de objetos de uso común y otros más extraños. Además, puedes aprovechar para hacer una parada y tomarte un vermú en alguna terraza.

10. Escuchar saetas flamencas en plena calle

Saetas flamencas en plena calle / Getty

Como ya es habitual, Madrid acoge conciertos de saetas flamencas en la calle durante la Semana Santa. Este año, será Kiki Morente quien acompañará a la procesión de Jesús de Medinaceli y el encuentro de Nuestra Seóra de la Soledad y el Desamparo, sobre las 20:30 horas de este viernes santo.

Durante el sábado también habrá una saeta de la mano de la cantaora Lele Soto, concretamente será cuando la Virgen de la soledad y el Cristo Yacente se encuentren en la iglesia ed las Calatravas, igual que el encuentro anterior.