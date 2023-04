El ska, a análisis: quién lo creó, dónde se inventó y todos los detalles de este estilo musical

Si miramos hacia atrás, seguramente no seamos capaces de identificar cuántos estilos musicales existen. Hay algunos que han llegado hasta nuestros días manteniendo la energía del primer día como el rock and roll, otros que son frutos de los cambios de los ritmos de sus precursores como son el heavy metal y otros que los hemos bailado hasta el amanecer y se han ganado su hueco en algunas zonas de España y parte del mundo.

Dentro de estos últimos nos referimos al ska, un género que ha ido evolucionando a lo largo de los años y que tiene mucha historia detrás. Nació a finales de los años 50 y, aunque algunos no tengan ni idea de qué es cuando escuchan su nombre, está considerado uno de los precursores del reggae. Y es que, a pesar de que de aquel ska puro y tradicional que conocimos ya poco quede, sigue estando vivo en los estribillos de las canciones que suenan hoy en día y en las fusiones de otros géneros.

¿Quién y dónde se creó el ska?

Para hablar del ska, primero hay que hacer un viaje en el tiempo y remontarse a los años 60, momento en el que se empieza a consolidar como un género musical de la mano de Clement Dood, quien les pide a los artistas de esa época que fusionen la música norteamericana que se escuchaba en Jamaica para darle vida a un nuevo ritmo.

Aunque Dood puso todos sus esfuerzos en fusionar el jazz con la música latina, el swing, el boogie y el mento, este último, un estilo musical referente, no sería hasta 1962 cuando la isla de Jamaica se independice por completo de Gran Bretaña y, por ende, los músicos empiecen a crear sus propios estilos y géneros.

Hombre jamaicano tocando la guitarra / Getty

No obstante, aunque Clement Dood fue quien consolidó este género musical, si hablamos de un artista considerado el padre del ska, entonces estamos hablando de Antonio Quirazco López, también conocido como Toño Quirazco. Este fue quien, junto a los miembros de su grupo Hawaiana, lanzó su primer álbum de ska.

El ska de los años 60 hasta nuestros días

Desde sus inicios, el ska fue calando en lugares como España con canciones puntuales y, junto a otros ritmos que se convirtieron en hits como el twist, el madison y el beat de los Beatles, marcaron a la cultura ye-yé.

Mientras pasaban los años, poco a poco, el reggae le iba ganando terreno al ska, convirtiéndose en la expresión cultural, sobre todo, en el ámbito político y religioso a la que Jamaica le dio más valor. Asimismo, durante los años que estuvo de moda, el ska se vio amenazado en todo momento por el surgimiento de nuevos géneros, como el boom musical del rockesteady.

A pesar de que se esforzó por mantener su legado, su lucha por sobrevivir no fue suficiente y el resultado no fue otro que ir perdiendo protagonismo poco a poco, haciendo que en 1970 el ska desapareciese de la escena musical jamaicana.

Sin embargo, en 1977 tendría una segunda oportunidad: un grupo de jóvenes de Inglaterra buscarían hacerle un lavado de cara a este género musical y surgiría un nuevo ska, pero esta vez con rapidez rítmica y un sonido más expuesto. Este regreso lo llamarían 2-tone, y para esta nueva era, los artistas optarían por vestimentas de dos colores o tonos, generalmente blanco y negro. En cuanto a la música, serían covers de temas clásicos, pero adaptados a la época.

Ya a principios de los 80 habrían desaparecido las bandas musicales de Ska 2-tone, y aunque en Estados Unidos comenzarían a nacer nuevos grupos, no tendrían éxito. Será entre 1981 y 1982 cuando en los Estados Unidos de América, Bucket, sea el legendario músico de la época 2-tone. The Toasters será el nombre que lleve la banda que este inglés cree y la impulsora de la tercera etapa del 2-tone hasta la actualidad.

Por qué se llama ska y otros detalles de este género

Son muchos los que se han preguntado alguna vez de dónde viene el nombre ska, y lo cierto es que sus orígenes son difusos y no hay ninguna información cien por cien confirmado. No obstante, los integrantes de The Skatalites sostienen que viene del saludo que hacía el bajista Cluet Johnson hacia sus amigos.

Como a todos los amantes de la música que se declinan por un género se les bautiza con un pseudónimo. Así pues, para referirse a aquellas personas que escuchan el ska, el género musical de Jamaica, mezclado como ya hemos dicho con géneros como el jazz, el dubb y el calypso, surgirá el término de skatos.

Ska-P y otros grupos de ska en España

Hasta nuestros días han llegado varios grupos que siguen manteniendo este género musical. Algunos de ellos son los siguientes: