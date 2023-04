Karol G comparte el making of del videoclip de ‘TQG’, su colaboración con Shakira

Se hizo de esperar, empezó siendo un rumor, pero desde el pasado 24 de febrero, la música femenina suena diferente. Los rumores sobre una posible colaboración entre Karol G y Shakira hicieron ruido, pero desde su lanzamiento ha sido todo un bombazo.

No hay quien pueda con ellas, las colombianas siguen batiendo récords con TQG, un tema empoderado que nace del sentimiento de una ruptura. Desde que este éxito vio la luz no ha dejado de sonar en todas las discotecas y nadie se ha resistido a comentar esta icónica letra que tantas referencias a sus ex tiene.

Medallo y Barranquilla nunca habían hecho tanto ruido; están en las principales plataformas sumando reproducciones, se han colado en el Top10 y han obtenido el Nº1 global, y siguen liderando nuestra lista menal consiguiendo el Nº1 por segunda vez consecutiva ¿qué más les hace falta para coronarse como las estrellas?

No cabe duda de que TQG se ha convertido en un fenómeno global y, de momento, ya se ha colado en el ranking de canciones más escuchadas en lo que llevamos de 2023. Sin embargo, no solo los versos de la canción han dado de qué hablar desde que vieron la luz, sino que el videoclip tampoco ha dejado indiferente a nadie.

Unas secuencias que los amantes del cine no han podido evitar relacionarlas con algunas películas claves dentro de la historia cinematográfica. La referencia más clara es a El show de Truman en 1998, pero desde luego, hay de todo tipo.

El making of de TQG

Ahora ha sido Karol G quien ha querido abrir el baúl de los recuerdos y ha querido compartir con todos sus seguidores unos vídeos inéditos del rodaje del videoclip de TQG.

Karol G comparte vídeos inéditos de la grabación de 'TQG'. / Instagram @karolg

Primero, la artista ha compartido un selfie suyo en el espejo con el espectacular vestido rojo que lució para una de las secuencias a conjunto con su pelo. Tras ello, ha publicado un vídeo de su perreito delante del fuego con el movimiento más icónico del videoclip y por último la secuencia final con Shakira en donde se escucha un "lo tenemos".

La colombiana ha querido terminar esta sucesión de stories en su perfil de Instagram compartiendo un selfie con la otra gran protagonista de la canción. Una foto donde se ve a ambas de lo más felices a la par de cansadas, ¿será del momento en el que terminaron las grabaciones?