Hens lanza el último adelanto de su segundo disco, 'Me has jodido el ciclo del sueño'

A falta de cuatro días para poder tener en nuestras manos el segundo disco de Hens, No me odio tanto, que llegará al mercado y las plataformas el próximo 14 de abril, podemos decir que la cuenta atrás ya ha comenzado.

Y es que el artista segoviano ha decidido regalar a sus seguidores el quinto y último single de este nuevo proyecto durante la medianoche de este lunes de Pascua: Me has jodido el ciclo del sueño. Al mismo tiempo, este lunes Hens da comienzo a las presentaciones del disco a lo largo de cuatro ciudades, un evento muy especial en el que sus seguidores podrán escuchar en directo algunas de las canciones del álbum y escucharlo al completo. Pero cuidado, las localizaciones exactas se dan a conocer el mismo día del evento y la entrada será gratuita hasta completar aforo. La primera parada en Valencia se daba a conocer hace tan solo unos minutos: la Sala Repvblicca 2.

Me has jodido el ciclo del sueño llagaba prácticamente por sorpresa en forma de reto para sus fans. Hace menos de 48 horas el cantante urbano se dirigía a sus redes sociales para compartir un fragmento de la canción con el siguiente mensaje: "5000 comentarios y mañana x la noche saco 'Me has jodido el ciclo del sueño' 😴". Dicho y hecho, la canción ya es nuestra para mostrarnos el trabajo en el que continúa realizando de la mano del artista y productor Pablo Rouss, con quien ha formado una dupla perfecta desde que inicio su proyecto en solitario.

Si la última canción que escuchábamos de Hens iba dedicada a las amistades especiales que te cambian la vida, en Me has jodido el ciclo del sueño cambia de tercio pero todavía en medio de una cirugía a corazón abierto para hablarnos de una relación que debe terminar: "La quinta vez de este mes que nos vemos, te has ido de aquí pero no de mis sueños. No quiero volverte a ver ni saber qué tal estás, espero que no te siente mal" canta durante su primera estrofa.

estás viendo a una persona con el ciclo del sueño jodido desde los 15 pic.twitter.com/7f6t9zxfD2 — henssss (@hensss_) April 9, 2023

Una despedida forzada por la naturaleza tóxica del propio vínculo: uno que parte de la idealización y que se destroza cuando no se cumplen las expectativas. Hens dice adiós para recuperar el ciclo del sueño.

Se une así a Mami, Alguien pa ti, Todo cambio y Cuenta conmigo como el quinto adelanto de un disco en el que sigue explorando el género del pop rock con los tintes de la música urbana que ya forman parte de su sonido y seña de identidad. Todo un temazo que no dejará indiferente a nadie.