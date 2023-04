Ed Sheeran presenta dos nuevas canciones de Subtract: ‘Boat’ y ‘Salt Water’

Los domingos se han convertido en uno de nuestros días favoritos de la semana. Y no solo por lo obvio del fin de semana, el descanso, el tomarse algo con los amigos... sino también porque Ed Sheeran los ha convertido en los Subtract Sundays (domingos de Subtract). ¿Qué significa eso?

Pues que el solista británico está presentando en acústico sus nuevos temas cada domingo. Después de estrenar al mundo Eyes closed, el primer sencillo que ha elegido de su nuevo álbum de estudio - (Subtract) con el que pone fin a su pentalogía de símbolos matemáticos, le ha llegado el turno a sus primeras canciones: Boat y Salt Water.

Dos temas sin los que no se podría entender el concepto de este elepé del que ya sabíamos que nació en uno de los momentos más duros y complicados para el intérprete. Así lo deja también muy claro en la presentación que de estos temas hace en sus redes sociales.

"Saltwater fue escrita durante algunas de las noches más oscuras antes del amanecer, y el 'y si' que rodea esos pensamientos. Fue la segunda canción que Aaron y yo terminamos para Subtract y realmente siento esto. Junto a Boat enmarcó lo que el disco era desde el principio" explica el músico inglés.

Canciones que hablan de depresión, de salud mental e incluso de pensamientos suicidas tal y como deja claro el propio Ed Sheeran: "Saltwater es una canción oscura sobre cómo podrían ser los últimos momentos de alguien apunto de lanzarse al frío mar para sentirse libre a 3 o 4 grados. Fue una de las primeras canciones que escribí para Subtract y que también terminé en la costa inglesa. Creo que es una canción preciosa y espero que os guste"

Será la segunda canción de Subtract. Antes escucharemos Boat de la que el músico asegura que "escribí en la costa inglesa, con elementos muy extremos en invierno. Básicamente se trata de sentirse muy deprimido y no saber cómo hacerte sentir mejor, pero estar determinado que no iba a ser el final. Las olas no romperán mi barco. Boat es básicamente una canción sobre la resiliencia, supongo. Sobre sentirte en tu momento más bajo de ánimo y cómo puedes llegar a superar esa situación. La terminé de escribir cerca de la costa inglesa que es una zona preciosa pero también algo fría y desoladora en invierno. Mientras componía la canción miraba el mar y esas gigantescas olas romper en la orilla. Me pareció que era una gran metáfora sobre mí, sobre lo que estaba pasando en ese momento. De ahí sale el verso de que las olas jamás romperán mi bote".