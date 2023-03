Ed Sheeran explica la emocionante dedicatoria de su canción ‘Eyes closed’

El regreso musical de Ed Sheeran no puede tratarse como un lanzamiento discográfico más. A cada paso en el que el solista británico desvela nuevos detalles de sus canciones o de su álbum de estudio queda claro que la dimensión personal y sentimental de este elepé es gigantesca.

Así lo ha confirmado el propio artista a través de sus redes sociales. Junto a dos imágenes en blanco y negro ha explicado de manera sencilla pero muy emotiva la persona a la que va dedicada la primera tarjeta de presentación de su nuevo disco: Subtract.

"Eyes Closed sale el 24 de marzo, puedes pre ordenarlo ahora. Esta canción es sobre perder a alguien, sentir como cada vez que sales esperas tropezarte con ellos, y todo te recuerda a ellos y las cosas que hicieron juntos. A veces tienes que salir de la realidad para adormecer el dolor de la pérdida, pero ciertas cosas te traen de vuelta a ella. El azul era el color de Jamal, pero ahora es todo lo que siento. Y supongo que la música ayuda a sanar, así que estoy bailando con los ojos cerrados para tratar de superarlo x" ha posteado Ed Sheeran.

Jamal Edwards, su amigo desde hacía décadas y que se convirtió en uno de sus primeros padrinos musicales es el origen y el destinatario de este tema. El inglés reconoce su infinita tristeza (con el juego de palabras utilizando el término blue) tras esta pérdida.

Eyes closed se une a la lista de homenajes en la carrera del músico. Con Visiting hours consiguió rendir homenaje a su buen amigo Michael Gudinski y apenas un año después volvió a hacerlo con Jamal Edwards gracias a su canción para F64 en SBTV.

Toda una tormenta de emociones que ha cambiado la perspectiva vital de Ed Sheeran: ""He estado trabajando en Subtract durante una década, intentando esculpir el perfecto álbum acústico, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debería ser. Entonces, al comienzo de 2022, una serie de hechos cambiaron mi vida, mi salud mental e incluso la forma en la que veía la música y el arte. Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a que mis sentimientos tengan sentido. Escribía sin pensar en lo que las canciones deberían ser, simplemente escribía lo que fuese que se me pasaba por la cabeza. Y hace tan solo una semana, reemplacé un trabajo de décadas con mi más profundos y oscuros pensamientos. En menos de un mes, a mi mujer embarazada se le detectó un tumor sin posible tratamiento hasta que de a luz, mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente, y me vi a mí mismo defender en un tribunal la integridad de mi carrera como compositor. Estaba envuelto en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Me sentí como si me estuviera ahogando, la cabeza por debajo de la superficie, buscando respirar pero sin ser capaz de encontrar el aire. Como artista no sentí que pudiera poner mi trabajo en el mundo sin sentir acertadamente lo que representa donde estoy y como necesito expresarme en este momento de mi vida. Este álbum es completamente eso. Es abrir la trampa a mi alma por primera vez. No estoy tratando de crear un album que a la gente le pueda gustar. Estoy tratando de publicar algo que es honesto y es la verdad de donde estoy en mi vida adulta. Esta es la última entrada de mi diario de febrero y mi forma de que todo tenga sentido. Esto es Subtract".