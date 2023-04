PlayStation lanza una oferta de PS5 + videojuego a un precio especial

La primavera no solo ha traído buen tiempo, ganas de salir a la calle y nuestro festival Primavera Pop. Desde inicios de este mes de abril hasta mediados del mes de mayo PlayStation ha presentado una oferta para conseguir PlayStation 5 + un videojuego de reciente estreno a un precio especial.

Los jugadores podrán conseguir la consola, en su edición digital o con lector físico, junto a una selección de grandes títulos como FIFA 23, Hogwarts Legacy o Marvel's Spider-Man Miles Morales y DualSense a un precio rebajado al de meses anteriores.

Hasta el 14 de mayo se podrá conseguir desde 560 euros. Las distintas ofertas incluyen PS5 estándar con Marvel's Spider-Man Miles Morales por 560 euros, con Fifa 23 por 570, con Hogwarts Legacy por 590 y con Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, The Last of Us Part I y God of War Ragnarok o DualSense adicional por 600 euros.

Aquellos que deseen optar por la PlayStation 5 sin lector de discos podrán conseguirla por 500 euros junto a God of War Ragnarok o un Dualsense adicional.

Hay que recordar que desde hace unas semanas, Sony PlayStation confirmó oficialmente que no volvería a tener problemas de stock con su plataforma. Ahora que la producción está en pleno rendimiento, ha llegado el momento de disparar aún más el parqué de consolas entre sus jugadores.

Disfruta del multijugador local de los mejores juegos de #PS5 con un #DualSense extra, disponible en una amplia gama de colores 🎨 En los combates más intensos y en la cooperación más estratégica, ten a mano tu DualSense favorito👉https://t.co/VKUhTjDWFm pic.twitter.com/mHZd9SdHzN — PlayStation España (@PlayStationES) March 30, 2023

Desde este momento, millones de jugadores en nuestro país podrán hacerse con una PlayStation 5 de una manera mucho más sencilla y disfrutar de muchos de los videojuegos que han marcado los últimos dos años: desde los descubrimientos de Aloy en Horizon Forbidden West hasta las aventuras de Kratos y Atreus en God of War Ragnarök, sin olvidarse de echar un vistazo a futuros títulos que llegarán este año a PS5 como Marvel’s Spider-Man 2.

La única diferencia entre la consola PS5 y la consola PS5 edición digital es el lector de Ultra HD Blu-ray Disc. La consola PS5 edición digital no tiene lector de disco. La consola PS5 incluye un lector de Ultra HD Blu-ray Disc que permitirá reproducir los juegos de PS5 y PS4 en formato Blu-ray, así como reproducir contenidos de 4K Ultra HD Blu-ray Disc, Blu-ray Disc convencional y DVD. Quienes tengan una consola edición digital podrán descargar juegos de PS5 y PS4 directamente desde PlayStation Store o acceder a los juegos a través de PlayStation Plus y PlayStation Now (se requiere una suscripción activa).