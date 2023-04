Un diseñador y tiktoker rehace la portada de Karol G para GQ Méjico y el resultado es alucinante

El cabreo de Karol G con la portada de GQ Méjico dio la vuelta al mundo. Unos retoques fotográficos injustificables dejaron a la protagonista totalmente irreconocible provocando su indignación. Pero por fortuna para la intérprete colombiana siempre hay alguien dispuesto a ayudar o cómo él mismo ha señalado: "Vamos a enseñarle a la GQ como se edita una foto profesionalmente".

Este diseñador gráfico y tiktoker ha publicado un vídeo de apenas un minuto y medio de duración que resume un largo trabajo de retoque fotográfico en el que intenta arreglar lo que la de Medellín denunció a través de sus redes sociales.

Utilizando un programa de retoque fotográfico vemos como este usuario utiliza una fotografía de Karol G en un photocall para que la intérprete luzca mucho más natural que en la citada portada de la revista. El diseñador retoca también el pelo, los brazos y las piernas de la artista que habían sido también 'víctimas' del retoque original y cuya imagen no se correspondía con la que la artista quería dar.

Fue la propia solista colombiana la que denunció que había avisado a la revista de que n0o estaba conforme con los cambios pese a lo que la imagen vio la luz: "No sé ni por dónde empezar este mensaje... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto. Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi y a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad".

Una denuncia que ha encontrado el aplauso unánime de todo el mundo del entretenimiento. Una de las últimas figuras en pronunciarse ha sido Jamie Lee Curtis que ha agradecido a Karol G el haberse pronunciado públicamente y denunciado esta situación que podría haber afectado a la visión que millones de jóvenes podrian tener de la belleza o la estética corporal.

"Estoy tan feliz de que ella esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos, no retratos hechos por inteligencias artificiales. Este genocidio en contra de lo naturalmente hermoso es alarmante y necesita ser hablado. Me anima mucho que una persona joven se una al coro de la desaprobación (...) La industria de los cosméticos quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres su mi**da" dijo la actriz.