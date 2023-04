Cristina Pedroche publica las fotos más sensuales en el Día del Beso, a pesar de saber lo que va a pasar

En el Día Internacional del Beso son muchos los rostros conocidos que han aprovechado para compartir alguna instantánea de lo más íntima con sus parejas para homenajear este bonito gesto. Sin ir más lejos, Cristina Pedroche ha sido quien, una vez más, ha abierto su galería del móvil y nos ha sacado su lado más romántico a la luz.

La colaboradora de Zapeando está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Está esperando su primer hijo junto a Dabiz Diverxo y, en su sexto mes de embarazo, además de desvelarnos el sexo del bebé, ya ha confirmado que tiene elegido el nombre que le pondrán, pero que no lo va a decir hasta que no nazca por si acaso se marca un Carla Barber y lo cambia en el último segundo. Si es que ya lo decía el refranero, ¡más vale prevenir que curar!

Mientras la dulce espera transcurre su camino y va tachando los días del calendario para dar la bienvenida a su pequeña, sigue con su vida profesional con total normalidad y también con la personal, de la que nos hace partícipes día a día.

Así pues, en este día Cristina no ha querido ser menos y ha querido compartir tres imágenes de lo más románticas junto a su marido, a pesar de saber lo que va a pasar: "No iba a subir esta, la primera, porque ya sé que habrá críticas y blablabla", escribía. "Pero de verdad, este es mi perfil, es mi casa, no quiero perder la libertad de hacer y subir lo que me apetezca", sentenciaba.

"Así que viva el Día del Beso, con mi beso favorito y mi persona favorita", terminaba escribiendo junto a tres fotografías en las que se la veía en la primera darse un beso apasionado, pero con risas, en el segundo uno más serio y en el tercero provocando la carcajada final.

La dulce espera continúa

Quién le iba a decir a Cristina Pedroche que terminaría el 2022 sabiendo que nunca más volverían a saber dos... La encargada de despedir las campanadas como cada año anunciaba que estaba embarazada por sorpresa. Una noticia de la que entonces no ha dejado en redes y de la que ha compartido un sinfín de imágenes que nos hacen sacar nuestro lado más tierno a la luz.

Durante estos seis meses de gestación, la colaboradora ha publicado cómo ha ido creciendo su barriguita y siempre que ha podido ha presumido de tripa premamá. ¡Y es que no es para menos! Cada día es uno menos para tener a su bebita en brazos y, desde luego, los nervios y la emoción ya empiezan a notarse.