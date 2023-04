LOS40 Primavera Pop 2023, en directo: sigue aquí todas las actuaciones del gran festival pop de Madrid

LOS40 Primavera Pop 2023 está este viernes en Madrid. Después de un largo año de espera, el festival de festivales pop está de vuelta en la capital para traer la mejor música en directo al WiZink Center y hacer vibrar con 22 de los mejores artistas del momento a las más de 10.000 personas que han conseguido su entrada para disfrutar del evento en directo y a todas aquellas que quieran seguirlo desde casa.

Y es que, este Primavera Pop 2023 en el que actuarán Ana Mena, Lola Índigo, Yandel, Sam Ryder, Álvaro de Luna, Nathy Peluso, Nil Moliner, David Bisbal, Abraham Mateo, Pablo López, Beret, Chanel, Emilia, Vicco, Marc Seguí, Leo Rizzi, Marlon, Depol, Bombai, Ptazeta, Polo Nández y Walls, podrá seguirse también desde casa a través de LOS40.com, la app de LOS40, el YouTube de LOS40 y Diviniy.

¡Vamos, qué si te lo pierdes, es porque quieres!

Una gran fiesta de la música con presentadores de lujo

Como siempre, LOS40 Primavera Pop será una verdadera fiesta de la música en la que los artistas no estarán solos. Además de los grandes nombres del pop de dentro y fuera de nuestro país, estarán también en el WiZink Center de Madrid las caras más conocidas de LOS40.

Oscar Martínez será el DJ del evento, y junto a él se subirán al escenario para charlar con el público y presentar a los artistas los locutores de la casa Tony Aguilar, Dani Moreno El Gallo, Cristina Boscá, Karin Herrero, David Álvarez, Félix Castillo, Cris Regatero y Jesús Taltavull.

Además, estarán también sobre el escenario dos de las caras más populares de LOS40 Urban: Ramsés López El Faraón y Cintia León. Ellos se encargarán de dar paso a los artistas más urbanos del festival.

Y de postparty... la Bresh

Una vez acabe la fiesta de las fiestas en el WiZink Center de Madrid, LOS40 Primavera Pop 2023 se trasladará a la sala La Riviera de la capital para seguir con la postparty oficial, que será, ni más ni menos, la fiesta pop del momento: la Bresh.

LOS40 Primavera Pop, el 15 de abril en Rubí

Por si fuera poco, después de la gran cita del WiZink Center de la capital LOS40 Primavera Pop se trasladará el sábado 15 de abril a L'Escandivol de Rubí (Barcelona), para celebrar un segundo gran evento con el que dar la bienvenida a la primavera con la mejor música del momento.

Allí estarán, a partir de las 20:00 horas: Lola Índigo, Sam Ryder, Chanel, Beret, Emilia, Nil Moliner, Vicco, Álvaro de Luna, Abraham mateo, Miki Núñez, Marc Seguí, Paula Cendejas, Leo Rizzi, Marlon, Ptazeta, Bombai, Polo Nández, Walls, Depol, Edu Esteve, Paula Koops, Julieta, Mark Eme y Scorpio. ¡Además, como sucede este viernes con el gran evento de Madrid, si no puedes acudir y no quieres perderte nada, puedes disfrutar del concierto online!

LOS40 Primavera Pop Rubí podrá seguirse en ELS40.com y el canal de YouTube de ELS40.

LOS40, comprometidxs con el medio ambiente

Además de todos los artistas invitados, otra de las estrellas de LOS40 Primavera Pop 2023 será El Eco de LOS40, un compromiso de LOS40 que se lanzó en 2022 y por el que estamos comprometidos a impulsar 40 iniciativas por el medioambiente uniendo música y ecología.

Este 2023, el planeta, los bosques, el agua, los animales y el aire serán los protagonistas del proyecto. Tras haber centrado el inicio del año en el planeta, donde destaca la Eco Talk celebrada el pasado febrero sobre la contaminación, el festival marcará la llegada a un nuevo territorio: los bosques. Y en torno a esta temática se impulsarán varias acciones.

¡Porque sin planetal, no hay música que valga!