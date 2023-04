Qué podemos esperar de la actuación de Vicco para LOS40 Primavera Pop: ¿Tendremos una noche ochentera?

La cuenta atrás definitiva para el Primavera Pop 2023 ha empezado, y todo está listo para disfrutar a lo grande con un cartel repleto de nombres que todos conocemos. David Bisbal, Abraham Mateo, Emilia, Lola índigo, e incluso la Bellodramática Ana Mena —entre muchos otros— estarán sobre el escenario para cantarnos sus mejores canciones. Pero si hablamos de temazos, hay un nombre revelación de este 2023 que no puede faltar: Vicco.

Ahora es de lo más conocida, aunque no desde hace demasiado. Aun así, y pese a no ser ninguna novata en la música, aunque su entrada en el Benidorm Fest 2023 le cambió la vida, y por supuesto su carrera artística, para siempre. Puede que Blanca Paloma vaya a cantar la nana más internacional de nuestro país, EAEA, a Liverpool el próximo mes de mayo, pero Vicco consiguió ser la voz detrás del hit por excelencia de la edición.

Y es que, ¿quién no ha bailado de fiesta su Nochentera? Más allá de su carácter de himno del festival de este año —algo que, en cierta manera, podría considerarse un relevo para el Ay mamá de Rigoberta Bandini—, las cifras avalan el éxito de la barcelonesa. El apoyo que tuvo en plataformas hizo que se convirtiera para mucha gente era la candidata perfecta para Eurovisión 2023, algo que pese a no haber sucedido, le ha vendio de perlas. De hecho, el pasado mes de marzo consiguió alzarse con su primer Número 1 de LOS40 con ella, apenas cuatro fines de semana después de su entrada en la lista. Solo Rosalía y su LLYM pudo con ella, aunque ya ha pasado a la historia de nuestros Nº1.

Porque no lo consiguió, pero sin duda ha sabido aprovecharlo: sin tener que preparar su propuesta para Europa, ha podido centrarse en seguir desarrollando su carrera con otra canción que también lo está petando, Me muero x ti. Ahora bien, con dos temas como esos bien recientes, ¿qué podemos esperar de la actuación de Vicco en el Primavera Pop 2023? Está claro que las dos opciones están sobre la mesa, por lo que la gran duda del público será si bailarán y cantarán su ya mítica Nochentera o, si por el contrario, podrán cantar a pleno pulmón su Me muero x ti.

Habrá que esperar al viernes para descubrirlo, pero una cosa está clara: Vicco dará uno de los shows clave del festival, en el que ya sabemos que habrá ritmo, mucho que cantar y, como no podía ser de otra manera, mucho baile. ¿Volverá a apostar por una coreografía como la que hizo sobre el escenario del Benidorm Fest? ¿O tal vez sorprenda haciendo alguna variación de las que ya hemos oído por redes sociales? Pase lo que pase, está claro que Vicco viene pisando fuerte para ser una de las estrellas de este Primavera Pop 2023. ¡Qué ganas!