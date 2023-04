Niall Horan estrenará nueva canción, ‘Meltdown’, el próximo 28 de abril

Niall Horan tiene nuevo single. Después de estrenar Heaven como la primera tarjeta de presentación de su inminente álbum de estudio, The Snow, el solista ha confirmado a través de sus redes sociales cuál será la canción que recogerá el testigo el próximo 28 de abril.

Se trata de Meltdown, un tema en el que el irlandés da rienda suelta a algunos de sus encontronazos con la salud mental y la ansiedad: "Estoy muy feliz de hacerles saber que mi nuevo single "Meltdown" sale el 28 de abril. La canción es básicamente acerca de sentirse ansioso y estar en ese tipo de momento alucinante pero sabiendo en el fondo que todo estará bien" ha posteado en su cuenta oficial de Instagram.

Niall Horan ha presentado, al igual que sucedió con Heaven, esta Meltdown en formato acústico con su guitarra. Y no ha sido el único avance para sus seguidorxs. Porque a través de un vídeo grabado en su coche ha ofrecido un pequeño adelanto de todas y cada una de las canciones de esta nueva aventura musical.

Apenas unos segundos pero que han sido muy bien recibidos por parte de todo su público que ya ha podido ver cómo será este elepé a nivel sonoro. Todo el álbum se grabó en Los Ángeles donde el artista pasó un buen tiempo y que también incluyó una visita al parque nacional Joshua Tree. Tal y como Niall Horan ha confesado estas nuevas composiciones fueron escritas durante el confinamiento.

Además del lanzamiento del disco, Niall Horan no para de acumular fechas de conciertos para los meses de verano. El excomponente de One Direction recorrerá ciudades por todo el mundo. Tanto que el músico irlandés presentará su disco en festivales desde ciudades como Tokyo y Boston hasta capitales europeas como Budapest o París. Como no podía ser de otra manera, Niall Horan también pasará por su Irlanda natal en septiembre.

"No podría estar más feliz de decirte que mi nuevo álbum 'The Show' será lanzado el 9 de junio. Puedes pre-ordenarlo ahora desde el link de mi biografía. Este álbum es una pieza de trabajo del que estoy tan orgulloso y ahora es el momento de pasártelo para que vayas y lo hagas tuyo propio. Muchas gracias por estar ahí para mí todo este tiempo y no puedo esperar para compartir el próximo par de años de esta nueva era contigo. Os he echado mucho de menos a todos. Es bueno estar de vuelta. Bienvenidos a 'The Show'" posteó el músico irlandés cuando anunció el disco hace unos meses.

¿Qué os parece su nuevo álbum?