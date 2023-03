Niall Horan desvela el listado de canciones de su disco ‘The Show’

Mientras esperamos que un día u otro Niall Horan y Harry Styles confirmen la loca teoría que ha unido sus dos últimos trabajos y enseñen su colaboración, el artista ha desvelado el listado de canciones de su inminente disco. El irlandés ha presentado los nombres y apellidos de sus nuevas creaciones que podremos disfrutar el 9 de junio: The Show.

Será entonces cuando podamos disfrutar de los 10 hits que ha creado para el que será su tercer trabajo de estudio. Tal y como sucedió con Flicker y Heartbreak Weather, el intérprete ha contado con la colaboración de su equipo habitual: John Little y John Ryan.

Todo el álbum se grabó en Los Ángeles donde el artista pasó un buen tiempo y que también incluyó una visita al parque nacional Joshua Tree. Tal y como Niall Horan ha confesado estas nuevas composiciones fueron escritas durante el confinamiento.

Heartbreak weather fue el segundo álbum de estudio de Niall Horan del que disfrutamos de canciones como Nice to meet ya, Put a little love on me o No judgment. Pero justo la pandemia mundial se cruzó en su camino y tuvo que cancelar todos los conciertos previstos de su Nice to meet Ya Tour.

Por ahora sólo hemos tenido la oportunidad de escuchar Heaven, la canción que abre su tercer disco. En Heaven, el músico habla sobre el amor centrado en ese sentimiento tan fuerte que puede hacer que te olvides de todo lo que pase a tu alrededor.

Además del lanzamiento del disco, Niall Horan no para de acumular fechas de conciertos para los meses de verano. El excomponente de One Direction recorrerá ciudades por todo el mundo. Tanto que el músico irlandés presentará su disco en festivales desde ciudades como Tokyo y Boston hasta capitales europeas como Budapest o París. Como no podía ser de otra manera, Niall Horan también pasará por su Irlanda natal en septiembre.