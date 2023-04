MDLR, aesthetic o NTR: los términos Z que debes saber para no sentirte viejo

La generación Z ha llegado pisando fuerte e imponiendo sus propias normas. Los más jóvenes de cada casa son una generación totalmente distinta a la de sus padres e incluso a la de sus abuelos. Y es que, aunque siempre ha existido la jerga juvenil, ahora a las palabras más utilizadas entre los veinteañeros se suma el hecho de que ellos se relacionan entre sí de una forma muy distinta a la que lo hacían generaciones anteriores.

Los Z no necesitan verse cara a cara para ligar, tienen muchas más maneras que antes para interactuar entre sí y esto se nota en su lenguaje. Por eso, desde LOS40 hemos querido recopilar algunos de los términos más especiales de los que se encuentran entre su vocabulario para que, todos aquellos que los escuchen a partir de ahora, sepan bien de qué están hablando.

Porque ¿quién no se ha sentido un poco viejo al escuchar a su hijo, su nieto o incluso su primo pequeño diciendo palabras que jamás antes había escuchado?

1. Stalkear

Stalkear es un término muy utilizado entre los miembros de la millennial que se extiende hasta los Z. Proviene del verbo inglés 'to stalk', que se traduce como 'acechar o acosar' y se aplica para aludir al hecho de revistar las redes sociales de otra persona con la intención de obtener información sobre ella y sobre su vida.

2. Boomer

Un boomer y una Z. / Getty Images

Los boomers son técnicamente aquellas personas que nacieron entre los años 1946 y 1964. Sin embargo, los Z usan este término para referirse a aquellas personas que no entienden sus códigos.

3. Random

Otro término que se extiende entre los Z y los millennials es 'random' que significa literalmente 'aleatorio'. Se aplica para hablar de cosas no premeditadas o variadas.

4. Ser del 02, del 03, del 04 o del 05

Cuando un Z dice, soy del 02, literalmente te está indicando su año de nacimiento: nació en 2002.

5. Flow

Cuando los Z hablan de flow, hablan de estilo personal y de identidad propia.

6. Shippear o shippeo

El término shippear también viene de largo, aunque han sido los Z los que lo han popularizado. Se usa el término shippear para referirse al hecho de que los fans o cualquier tercera persona exprese su ilusión por que otras dos mantengan una relación sentimental que en la realidad no existe. Generalmente, se shippea a famosos. Un ejemplo de shippeo podría ser el hecho de fantasear con que Shakira y Henry Cavill mantengan una relación amorosa.

7. Te falta calle

'Te falta calle' es una expresión que tampoco ha inventado la generación Z pero que sí ha popularizado. Se usa para señalar que alguien tiene poca experiencia en algo o que sencillamente, está falto de vivencias.

8. Ghosting

El 'gósting' es un término una práctica que también se extiende más allá de los Z. Se usa para designar la práctica de desaparecer de la vida de alguien cuando parecía que se iba a empezar una relación. Al principio, este término se refería más a las conversaciones por WhatsApp, pero ahora también se aplica a las que se dan cara a cara.

9. Crush

Un crush es literalmente un flechazo. Sirve tanto para designar el hecho de sentir que se ha tenido un flechazo como para señalar a la persona que es objeto de este.

10. MDLR

MDLR son las siglas de la frase en francés 'Mec de la Rue' que se traduce como chico de la calle. Este término se popularizó gracias a una canción del rapero de Barcelona Morad publicada en 2019 con este título y se usa actualmente para nombrar a los jóvenes que se suman a una forma de vivir en los márgenes y a una estética urbana.

11. Beef

Los 'beefs' nacieron como una disputa entre raperos que mediante sus canciones cargaban los unos contra los otros. Sin embargo, los Z lo usan para designar cualquier tipo de discusión o enemistad.

12.NTR

NTR son las siglas de 'Ni te ralles'. Básicamente los Z usan estas tres letras para decirse los unos a los otros que no deben preocuparse o darle demasiada importancia a algo en concreto.

13. Trend

Un joven grabando un vídeo. / Getty Images

Un trend es básicamente una tendencia. Se suele usar para referirse a virales de Tik Tok.

14. Aesthetic

Desfile de Ferragamo en Milán. / Getty Images

El término 'aesthetic' puede traducirse como visualmente atractivo o sencillamente bonito. Se usa para definir un tipo de estética que busca siempre ensalzar la belleza, sea en el campo que sea.

15. Hype

Cuando se habla de 'hype' se habla de altas expectativas. Si hay mucho 'hype' con el lanzamiento de un disco, básicamente significa que los fans están muy emocionados con el hecho de conocer su contenido y que esperan grandes cosas de él.

16. BAE

Aunque para el Ministerio de Trabajo y Economía Social y su Servio Público de Empleo Estatal la BAE sea la 'búsqueda activa de empleo', la realidad es que para la generación Z y algunos millennials estas tres letras significan algo muy distinto. Básicamente BAE se traduce como 'cariño' o 'persona especial'. Proviene de la frase inglesa 'Before anyone else' (antes que nadie) y se aplica para personas a las que se les tiene mucho afecto, sean ya una pareja o sencillamente amigos.

17. Cringe

'Cringe' es otro término inglés que se usa para decir que se siente vergüenza ajena.

18. Lache

Es un sinónimo de 'cringe' aunque también se puede traducir por asco e incluso, en algunos casos, se puede aplicar también para referirse a la pereza.

19. De locos

Cuando un Z dice que algo es 'de locos', lejos de parecer que se trata de la obra de un o una trastornada, está señalando que se trata de algo fantástico. Si es de locos, es que le encanta.

20. Estar de chill

Una joven pasando el rato. / Getty Images

La generación Z dice 'estoy de chill' cuando quiere decir que está tranquilamente pasando el rato.

21. Panas

No todos, pero muchos Z se refieren a su grupo de amigos o colegas como sus panas.

22. Tirar al DM

Cuando los Z dicen que alguien les ha 'tirado al DM' quieren decir que les ha escrito un mensaje directo a sus redes sociales. Generalmente a Instagram.

23. xd

'xd' es la transformación de la forma escrita XD que popularizaron los millennials. Suele usarse para decir, de una forma pasivo-agresiva, que algo no está haciendo mucha gracia.

24. Estar living

Dos jóvenes muy emocionadas. / Getty Images

Cuando se dice 'estoy living' se quiere transmitir que se está verdaderamente emocionado y lleno de ilusión por algo. Esta expresión también es herencia de los millennial.

25. Yassss

'Yasss' es una expresión que los Z usan mucho y que tiene su origen en los millennial. Por lo general, se usa en su forma escrita y significa algo así como 'me encanta' o 'está genial'.

25. Vibes

Otro término en inglés del que la generación Z y también algunos millennials es 'vibes', que significa "onda" o "vibración". Decir que alguien te da malas 'vibes' es decir que te transmite una mala energía y decir que alguien tiene 'vibes' de diva, es sostener que tiene una energía potente.

26. Bro

'Bro' como abreviatura de 'brother' es otro de los términos que se usan en la generación Z para referirse a amigos o colegas.

26. Por el culo

Melocotones. / Getty Images

Cuando un Z dice 'culo' o 'por el culo' quiere decir sencillamente que algo le encanta.