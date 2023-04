William Levy habla en 'El Hormiguero' de las escenas de sexo y lanza una particular petición a sus fans

La última vez que William Levy pisó el plató de El Hormiguero, Pablo Motos y el quipo de Antena 3 tuvieron que cambiar el horario de emisión del programa para reforzar la seguridad ante la avalancha de fans que quisieron acercarse para ver al actor. Este lunes, el protagonista de Café con aroma de mujer ha vuelto a España y ha dejado a muchos con la boca abierta.

La excusa perfecto para volver a pisar España ha sido la promoción y presentación de la serie de Movistar+, Montecristo, que se estrena este viernes. El cubano, que se pone en la piel del personaje principal adaptado a la actualidad, aseguró en el programa que era un papel que siempre le ha atraído: "Creo que todos en algún punto de la vida hemos querido hacer venganza o hacer justicia sobre algo".

Además de hablar un poco de su nuevo proyecto interpretatvo y de su nueva faceta como productor de la misma ficción, William Levy no pudo más que aclamar nuestro país y garantizó que en un futuro mas o menos cercano "hay grandes posibilidades" de que se afinque en España.

.@willylevy29 nos habla de su encuentro con la coach de intimidad en la serie de “Montecristo”#WilliamLevyEH pic.twitter.com/Vc9NwVfFl3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 17, 2023

Otro de los temas que le sonsacaron a lo largo de la noche fue el de los rodajes de las escenas de sexo. Ante esto, William Levy reveló algunas intimidades, como que el actor sí muestra su culo en una de las escenas de desnudo de Montecristo.

"Es el mío. Lo cierto es que hacer las escenas es un cosa, pero ver tus nalgas con dos mil personas en la premiere no es lo mismo", contó divertido el actor.

A raíz de esto, Pablo Motos se interesó por saber cómo se graban realmente esas escenas y cuál es el papel del coach de intimidad: "Fue algo que, de hecho, se me hizo más difícil hablar con ella, con la coach, que con la actriz".

La petición de William Levy a sus fans

William Levy en El Hormiguero. / Atresmedia

De esta manera, tal y como explicó el actor, así se "sabe hasta dónde se va a llegar y así no pueden haber malentendidos". "Hay una persona que lo chequea todo para que no pase nada que no deba pasar", añadió conforme.

Además de las escenas más calientes de su trabajo, William Levy tamibién lanzó una petición especial a su fans sobre los regalos que le hacen. "Siempre les digo a las fans que me regalen lo que quieran, pero que no me manden comida porque no sé de dónde viene y tengo que cuidarme mucho por si lleva algo que me puede hacer daño", explicó él.

Asimismo, hizo una relvante refelxión sobre la fama y sus seguidores: "La popularidad hay que saber llevarla, manejarla. Siempre pienso en el dolor que le puedes causar a alguien que te admira si le dices no. Yo siempre intento decir a todos que sí".