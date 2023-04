La respuesta de Lola Índigo en 'El Hormiguero' sobre a quién va dirigida 'El Tonto'

Las últimas semanas han sido de lo más moviditas para Lola Índigo. Desde la presentación de su último álbum, El Dragón, hace tan solo unos días, la joven granaína no ha parado. Después de este lanzamiento, la artista fue una de las invitadas a LOS40 Primavera Pop, donde interpretó alguno de los temas que incluye en su nuevo trabajo.

Pero la promoción de esta nueva era o alter ego, como ella lo describe, aún no ha terminado. La noche del martes fue la invitada a El Hormiguero, donde volvió a compartir confidencias con Pablo Motos y, por supuesto, habló de su música.

¿A quién está dedicada la canción El Tonto?

"Es un título con mucha potencia. El dragón me inspira poder, pero también protección", explicaba Lola Índigo sobre el título de su último disco. "Ahora, después de 5 años trabajando me siento con poder para poner a gente en lugares que creo que se merecen y dar trabajo", recalcó.

Además, la cantante explicó que se trata de un disco enfocado al futuro: "Yo lo que quiero es que esto me dure mucho tiempo para poder seguir trabajando con mis amigos, que es lo que me divierte y me hace feliz".

Pero Pablo Motos quiso volver a centrarse en el presente, concretamente en uno de los temas que más han circulado entre sus seguidores y que creó mano a mano con otro artista del momento, Quevedo. El tema se llama El Tonto y está repleto de indirectas —Sabes cómo soy | No es que quiera volver | Porque todos ya saben que tú | Fuiste tú, fuiste | El tonto que me dejaste | Pero no estoy triste | Salgo de noche hasta tarde— que parecen no tener un nombre claro.

"Cuando “el tonto” escuche la canción ¿sabrá que es el tonto?", quiso saber el presentador de El Hormiguero. Ante esto, Lola índigo no quiso mojarse del todo y no dio nombres: "Bueno, ha habido varios tontos…, os la podéis repartir entre todos".

Además, quiso destacar el relevante papel que tuvo el autor de La playa del inglés, Punto G y Sin señal en la creación de esta letra: "Quevedo se metió mucho en la película y en todo lo que dice la canción, hay un punto de sonoridad y de hermandad".

El TOC más peculiar de Lola índigo

Esta no fue la única confesión que lanzó la exconcursante de Operación Triunfo en el programa. También reveló una de sus manías más extrañas que es desconocida para muchos.

"¿Es verdad que siempre llevas los calcetines y la ropa interior del mismo color?", se interesó divertido el presentador Pablo Motos. De buen humor, la cantante reconoció que sí es cierto: "Es un TOC que tengo, intento ser monocromática siempre".