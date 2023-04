Lali Espósito reacciona al verso de Lola Índigo en ‘M.A. (Remix)’: “Responde a ‘N5’”

Lola Índigo y Lali Espósito son dos de las artistas urbanas más importantes y exitosas del panorama actual. Tanto la argentina como la española se encuentran trabajando de lleno en la presentación de los álbumes que han lanzado recientemente. Y es que hace apenas unos días pudimos escuchar El Dragón, el tercer disco de Lola Índigo; y Lali, el quinto trabajo de Lali Espósito.

Además de por sus últimos lanzamientos, las cantantes están siendo las protagonistas de cientos de comentarios en redes ya que son muchos los que creen que Lola Índigo y Lali Espósito mantienen una relación más allá de la amistad.

Los rumores de una posible relación amorosa

Hace aproximadamente un año, se viralizaron unas imágenes de las cantantes juntas en una de las tan famosas fiestas Bresh en Madrid hace aproximadamente un año. Incluso hubo rumores de que se besaron, aunque ni Lola ni Lali lo han confirmado nunca.

Pero las redes volvieron a enloquecer cuando la argentina lanzó su canción N5. "Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel. Una noche enamoradas, después nos volvimos a ver", dice Lali en el tema. Y muchos creyeron que la cantante se refería a aquella noche en la fiesta.

Por si fuera poco, Lali nos confirmó que hizo N5 pensando en Lola Índigo. "Pensé esta canción para hacerla con Lola. Después, por su agenda, por la vida, por decisiones musicales de cada una, ella no está dentro de N5, pero ya haremos una", contó la argentina en una entrevista con Tony Aguilar en LOS40 el pasado mes de octubre.

Estas declaraciones, unidas a la conocida amistad que mantienen Lola Índigo y Lali, fueron más que suficiente para que los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellas se extendieran aún más por las redes sociales.

Los versos de Lola Índigo dedicados a Lali



Ahora, los rumores han vuelto a revivir tras el lanzamiento del remix de la canción M.A., de BM; que ahora incorpora a Lola Índigo, La Joaqui y Callejero Fino.

"Ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje. Es mi wachita es linda con o sin maquillaje". Estos son los versos de Lola Índigo en la canción que tanto revuelo han causado.

En las entrevistas que Lali están concediendo a los medios por el lanzamiento del disco, la argentina ha reaccionado a los rumores que aseguran que Lola Índigo habla sobre ella en esas frases. "Es un muy buen remix, me encanta", ha afirmado la argentina. Además, ha confirmado que ella sí que cree que es para ella ya que habló con Lola Índigo. "La gente ya piensa que nos casamos, tuvimos hijos...".

Lali Espósito está convencida de que, con estos versos, Lola Índigo ha respondido a su canción, N5. Lo que está claro es que las cantantes mantienen una bonita amistad y que se están divirtiendo con estos mensajes en sus canciones.