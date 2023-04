Lali Espósito presenta ‘Lali’, su homónimo y quinto álbum de estudio

Lali Espósito está ultimando los detalles y contando las horas para ofrecernos su quinto y homónimo proyecto discográfico LALI. Para que la espera sea lo más amena posible, la artista ha compartido el tracklist y la portada.

Por un lado, a las canciones que ya conocemos —Disciplina, 2 SON 3, N5 y Cómprame un Brishito—, se sumarán otras nueve a este trabajo, el más personal. De ahí que lo haya bautizado con su propio nombre.

En este álbum combina sonidos de los 2000 con el pop actual, junto a bases electrónicas y melodías pegadizas. Algo que ya dejó caer en su visita a LOS40 Global Show el pasado mes de octubre, donde indicó que esto era lo que faltaba en la música latina actual. "Quise hacer una propuesta diferente, tanto a quien escucha como a mí misma como artista... Cambiar algo de mi recorrido musical hasta el momento, pero en vez de ir a buscar algo lejos, fui hacia adentro. Fue reintrospectivo; es un sonido, unas canciones y unas letras que soy yo. Son historias que escucho, que me cuentan mis amigos y que son mi intimidad. Es, quizá, el momento más genuino musical; así lo siento y que sea realmente bien recibido me flipa, que dirían aquí, me encanta", declaró a Tony Aguilar.

A lo largo de esta semana, además, la cantante ha ido mostrando en TikTok breves adelantos de los temas inéditos que este mismo viernes verán la luz, como Obsesión. "Tienes una loca fijación / Lo que hiciste no viene del corazón / Las heridas que dejaste en mí / No pude curarlas pero ahora aprendí / que el dolor es pasajero / malos como tú no quiero / Quedarás en soledad / con un gil ya nunca más", rezan algunos de los versos de esta composición.

Por otro, la portada muestra a la también actriz posando en plena calle, con una ambientación que recuerda al álbum debut de Avril Lavigne, Let Go. De esta manera, Lali cierra la etapa de la treintena y rinde homenaje a esa joven que trabajó tanto para llegar a este quinto álbum.

Lali, protagonista de la final de la Kings League

El pasado 26 de marzo, Lali fue, junto a la de Tiago PZK, la protagonista de las actuaciones estrella en la final de la Kings League, la liga de fútbol 7 organizada por Ibai Llanos y Gérard Piqué. La de Buenos Aires brilló con luz propia en un Camp Nou sin butacas vacías.

Sobre el césped interpretó un medley de algunos de los temas de su discografía. Y allí, con un total look rojo, muchos de sus fans la compararon con Rihanna en la Super Bowl. Pero antes de salir al escenario, se acercó a saludar al Kun Agüero y las cámaras lo captaron. En redes no dejó de comentarse la poca reacción del ex futbolista ante su saludo, el cual se volvió viral.