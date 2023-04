Te invitamos a vivir el Azkena Rock Festival de Vitoria con quien tú quieras

Comienza la temporada de festivales, y en LOS40 Classic no queremos perdernos ni una sola oportunidad de vivir la experiencia de disfrutar de los artistas y la música en directo. Por eso, queremos invitarte al Azkena Rock Festival, la gran cita del norte de España en cuanto a festivales se refiere. La 21º edición de este festival se desarrollará los días 15, 16 y 17 de junio en Vitoria-Gasteiz y tiene un cartel tan potente que no podemos dejar de recomendarlo.

Los legendarios The Pretenders, Iggy Pop, la americana Lucinda Williams, Incubus o Rancid, una de las bandas más importantes de la historia del punk rock que se estrena en este festival. También habrá sitio para la música en español, encabezada por El Drogas, muchos DJs y el Trashville más potente con el legendario Billy Childish, The Kaisers y Steel Beans entre otros.

Para celebrar los 1000 programas con Jorge Sánchez a la cabeza, el lunes 24 de abril, pondremos en juego un abono doble para disfrutar de la programación completa del festival. Para participar solo tienes que estar muy atento/ a la programación de LOS40 Classic y seguir las indicaciones del locutor. Ten tu móvil a mano, porque tendrás que llamar al 91 347 75 37 y ser el/la más rápido/a en dar la respuesta correcta a lo que nuestro compañero te plantee. Puedes consultar aquí las bases legales.

El Azkena Rock se posiciona, sin duda, como uno de los festivales de rock más importantes del país. Con una amplia variedad de artistas y bandas, es la oportunidad perfecta para disfrutar de la música que tanto amamos.

The Cleopatras, Mimi & The Miseries,Lost Cat, + una selección de exquisitxs Djs completan nuestra programación de #Trashville, cerrando el cartel para esta XXI edición de #azkenarockfestival 🔥

Tickets https://t.co/p5QiqU9rAH & @SeeTickets_ES pic.twitter.com/3LFMv8O6Vs — Azkena Rock Festival (@AzkenaRockFest) March 23, 2023

Además de los ya mencionados, podremos ver también a la norteamericana Amanda Shires, el combo de country rock Cordovas, así como una programación de lujo dentro del festival dentro del propio festival, Trashville.Allí podremos disfrutar y sudar al ritmo de Billy Childish, The Kaisers, Steen Beans, The Reverend Peyton's Big Damn Band, King Salami And The Cumberland Three, los daneses Hola Ghost, los barceloneses Los Tiki Phantoms y Nestter Donuts.

Y no nos olvidemos de las actuaciones en la emblemática Plaza de la Virgen Blanca, en la que actuará ni más ni menos que Chuck Prophet & The Mission Express. Su actuación será en horario de vermut.

Si no consigues ser uno de los/las afortunados/as que consiga este abono doble, entra en la web del festival y hazte con tus entradas para disfrutar del Azkena Rock Festival. ¡No te arrepentirás!