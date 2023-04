La advertencia de Bad Bunny que ha dividido por completo a los usuarios: “Ay, no...”

Bad Bunny tiene a todos sus fans revolucionados. Después de su actuación en el Festival de Coachella 2023 y de su aparición junto a la que parece su nueva novia Kendall Jenner, el puertorriqueño ha aparecido de nuevo en las redes sociales para convertirse en el protagonista.

Y es que después de haber desaparecido de Twitter en enero de este año, el intérprete de Tití Me Preguntó ha vuelto a las andadas con una advertencia. "Este año solo pondré 10 tweets y con este ya van dos...", dice. Previamente había tuiteado "que rico tu hueles" y, después de anunciar su advertencia, "pizza con piña".

¿Qué está tramando Benito? ¿Quiere decir esto que su tuit número 10 llegará acompañado del lanzamiento de un nuevo álbum de estudio? Tendremos que esperar para saberlo. Lo que está claro es que sus palabras han revolucionado por completo a los usuarios. Por un lado están los que defienden la actitud del puertorriqueño y, por otro, los que no creen que sea la adecuada. "Ay, no...", dice una de sus fans. "A quién le importa", añade un usuario. "Yo cuando me quiero hacer el interesante", "Solo quiero un nuevo álbum" y "No, por favor, Benito" son otros de los mensajes que pueden leerse.

este año solo pondré 10 tweets y con este ya van dos... — B (@sanbenito) April 19, 2023

Lo que está claro es que Bad Bunny tiene la fórmula para convertirse en el protagonista de todos los medios. Hace unos días estrenaba su primera canción del 2023. Un x100to es su colaboración con el legendario grupo de música regional mexicana Grupo Frontera. Con ellos ha demostrado que puede adentrarse en cualquier estilo musical y llenar su discografía de canciones de todo tipo.

También ha sido uno de los más mencionados tras el polémico tuit de un fan que proyectaron durante la actuación de Bad Bunny en Coachella y que implicaba a Harry Styles. Pero parece que ya está todo aclarado.

Y tú, ¿crees que de verdad solo va a publicar 10 tuits en lo que queda de año?