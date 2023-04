Karol G se rinde ante la firma española que ya ha vestido a Dua Lipa y Kourtney Kardashian

Todo lo que se pone Karol G es tendencia. La estrella colombiana se ha convertido en una de las artistas más solicitadas y seguidas del mundo. Su álbum Mañana será bonito ha roto todo tipo de récords, convirtiéndose en el primer álbum en español de una artista femenina en coronar la lista de Billboard. ¡Toda una proeza!

Pero hablar de Karol es hablar de moda. La cantante de Medellín siempre apuesta por llevar las últimas tendencias. Además, la cantante usa las prendas de ropa para enviar mensajes. Solo tenemos que ver la camiseta que utilizó en su actuación de SNL donde dejaba clara su opinión sobre el photoshop.

Pero Karol no solo lleva sus looks al extremo en sus apariciones televisivas. También en sus conciertos. El pasado mes de marzo, la cantante lució un increíble conjunto de tres piezas de estilo militar en su show de Puerto Rico. Un look que dejó sin palabras a los espectadores y espectadoras.

¿De dónde es el look del concierto?

Ahora, días después de aquel show, hemos averiguado de dónde es el look. ¡Y es de una firma española! Se trata de un look de la firma Alejandre que consta de una chaqueta holgada, unos pantalones estilo kappa y un corsé que se pega al pecho.

Sin duda, unas prendas que le quedan genial diseñadas por Sandra Alejandre. No es la primera vez que esta joven española viste a artistas internacionales. La firma Alejandre ha vestido a estrellas como Dua Lipa, Bad Gyal, Natalia Lacunza, Natky Peluso o Kourtney Kardashian.

Los modelos escogidos por Karol G para llevar en el concierto forman parte de la colección Rising 23 que presentó en la Semana de la moda de Madrid. Sandra Alejandre nos contó todos los detalles sobre esta colección en una entrevista.