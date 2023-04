La camiseta de Karol G en SNL que ha mostrado su lado más irónico

Karol G se ha convertido, a base de talento y esfuerzo, en una de las artistas latinas con mayor éxito en la industria musical. Y eso tiene siempre sus puntos positivos y negativos como comprobó la pasada semana con la portada de la revista GQ Méjico. Un tema al que ha conseguido dar una nueva vuelta de tuerca con una camiseta de lo más llamativa.

En el sketch en el que apareció junto a Ana de Armas como presentadora invitada, la solista llevó el logotipo "Prohibido Photoshop" sobre una camiseta negra de algodón. Tan informal como irónico y hasta satírico. Y desde luego la repercusión ha sido gigantesca.

Porque si el público estadounidense no estaba al tanto de lo que posteó en sus redes sociales denunciando el uso que de su imagen había hecho la citada publicación, el fin de semana todos ellos se enteraron. Porque además de reírse con ambas protagonistas y su sketch dejó clara su postura con respecto al body-shaming y a los estándares de belleza que la sociedad impone a las mujeres.

Eso fue justo lo que denunció cuando vió su portada no aprobada en la edición mejicana de GQ: ""No sé ni por dónde empezar este mensaje... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto. Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi y a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad".

A partir de ahí miles de conocidos y no conocidos han aplaudido a Karol G por hacer público lo sucedido con la publicación. De hecho, seguidores anónimos de la artista decidieron retocar la portada y mostrarla como debería haber sido en realidad y su resultado fue aún más espectacular si cabe.

Lo que queda claro es que la de Medellín ha dejado claro que siempre va a mostrarse auténtica y con sus cambios de look deja evidente cómo le gusta potenciar su imagen. La colombiana se pasó del negro al rubio, del rubio al castaño, de este al azul turquesa y de este al rojo pasión. Pero ahora que ha estrenado Mañana Será Bonito, parece que Karol está lista para dar comienzo a una nueva versión de sí misma. Y es que ha cambiado su look y ha sorprendido a sus fans con un nuevo color de pelo: el rosa.

Sus seguidores lo han podido saber con las fotos que ha compartido la Bichota en sus redes sociales, donde posa con una bonita flor blanca que sostiene uno de sus mechones.