Belén Aguilera se abre en canal con el lanzamiento de 'Nadie me ha preguntado'

Nadie me ha preguntado ya está con nosotros. El tercer single de Metanoia, el nuevo proyecto de Belén Aguilera en el que explora una evolución en su sonido hacia el hyper-pop y la música más electrónica, está disponible en todas las plataformas desde esta medianoche para volver a introducirnos en la vida y experiencias de la cantante desde uno de sus temas más personales hasta la fecha.

"Estoy contenta y nerviosa porque es una canción así de pequeñita y la quiero mucho y espero que os sintáis entendidos por ella y que la uséis para desahogaros si lo necesitáis" publicaba hace tan solo unas horas a través de sus redes sociales, junto a unas fotografías realizadas por Steven Bernhard (@stteveenn en Instagram), quien se ha convertido en uno de los artistas encargados en dar forma e imagen a este EP.

"Han sido unos cuantos días duros, nadie me ha preguntado. Aunque no haya sido mi problema sí que me ha salpicado", "Me he olvidado de que para llorar también tengo motivos. Tengo unos cuantos pero ahora me importan cero, déjame que cargue con los tuyos, lo prefiero" se la puede escuchar a lo largo de la canción, introduciéndonos en un momento de gran vulnerabilidad para hablarnos de cómo ha priorizado los intereses y el bienestar de los demás por encima de los suyos, como ha cargado con piedras que no le correspondían mientras dejaba tras la puerta a sus propios demonios.

Nadie me ha preguntado se une así ha Galgo y PAS como los singles que ya hemos escuchado en su versión en estudio de Metanoia, aunque en el repertorio de su final de gira con el SUPERPOPTOUR pt.II, que termina este fin de semana en Bilbao, también pudimos ser testigos de Quién Soy. Un EP digital que, en sus palabras "va de una época de cambio y va de renacer de alguna manera, a nivel sonoro y a nivel espiritual, porque yo he pasado como por una etapa, un renacimiento a nivel espiritual".

De esta manera nos ha dejado ver sus dudas y experiencias dentro de la industria musical ("aguanto la paliza pa' mostrar que valgo"), su manera de vivir en el mundo ("pasas horas mirando al techo por lo que te han dicho, por lo que te han hecho") y los momentos donde la salud mental se ha quebrado ("el otro día me sentí más pequeña de lo que era a tu lado"). Toda una confesión que realiza de la mano de Pablo Rouss, el artista y productor en el que confía desde hace años para dar forma a sus temas. En el plano de la animación, por otro lado, repiten los artistas que ya formaron parte de Galgo: @laelenas y @parafeno (Pablo Arágón).

Una vez más Belén Aguilera vuelve a demostrarnos cómo hacer música con mayúsculas y Nadie me ha preguntado es una prueba de ello. Poco a poco se ha ido haciendo un hueco dentro del panorama pop español, derribando las barreras de la música alternativa y llegando hasta el mainstream. Nuestra chica del piano ya lo ha conseguido: el 2023 también es suyo.