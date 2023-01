Belén Aguilera estrena 'Galgo' y 'Quién soy' en el inicio del fin de la gira SUPERPOPTOUR pt. II

Sin lugar a dudas durante el 2022 Belén Aguilera se consolidó como una de las artistas más importantes del panorama musical nacional. El lanzamiento de su disco SUPERPOP, cumplir el sueño de convertirse en telonera de Alicia Keys, dar inicio a una gira de conciertos que le haría ocupar escenarios y festivales con miles de personas entre el público y la superación de la barrera del medio millón de oyentes mensuales en Spotify son solo algunos ejemplos de lo que la cantante catalana consiguió el pasado año, que auguran, además, un 2023 igual de redondo.

La chica del piano iniciaba la tarde-noche del 22 de enero el principio del fin de su gira, SUPERPOPTOUR pt.II, en el Circo Price de Madrid como parte del festival Inverfest en la que se convirtió en una noche llena de sorpresas.

En primer lugar porque Aguilera regaló al público allí presente dos canciones completamente inéditas que rápidamente comenzaron a recorrer las redes sociales. Con GALGO la catalana empezaba el concierto por la puerta grande, dando comienzo a un setlits en el que repasaba la mayoría de temazos de SUPERPOP así como algunos de sus últimos lanzamientos. ANTAGONISTA y COPILOTO incluidos.

Parece que Belén acaba de estrenar un nuevo tema llamado "GALGO" 🔥#SPT2Madrid

"Si fuera un animal sé que sería un galgo, todos se benefician de que gane algo, corriendo tan deprisa ya siempre que salgo, aguanto la paliza para mostrar que valgo" se la escucha cantar en los fragmentos compartidos por cuentas como Belén Aguilera Charts (@BelenAgCharts). Una noche que tuvo como invitada a Lola Índigo, amiga de la cantante, con la que volvieron a levantar los gritos y aplausos del público cantando La tirita.

Belén (@Belen__Aguilera) nos estrena un segundo tema en el Price llamado "Quien soy" 🧠

La siguiente canción inédita se trata de Quién Soy. "Se me da bien subir pero bajar me cuesta, sentir tristeza me molesta, pero si la rehuyo se me manifiesta" son algunos de los versos de este nuevo tema en el que la cantante confiesa "últimamente no sé muy bien quién soy". Dos canciones con las que la cantante sigue explorando el final de su era acercándose poco a poco a otros sonidos.

Belén Aguilera ha vuelto a demostrar no solo su gran capacidad vocal sino la facilidad para componer y emocionar a un público que celebra su música y la sigue allá por donde va. El final de la era SUPERPOP se acerca, pero mucha música nueva y un nuevo disco está por llegar.