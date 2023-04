Tras ver a Raquel Bollo con Isa Pantoja y Katerina en el plató de ‘Supervivientes’ la audiencia lo tiene claro

El hecho de que Manuel Cortés y Alma Bollo están concursando juntos en Supervivientes siendo hermanos, es algo que no han acabado de ver bien sus compañeros. Están dando mucho juego y, sobre todo él, se están ganando muchos enemigos y Raquel Bollo es la encargada de defenderles.

Este jueves, se ha reencontrado con Isa Pantoja tras su visita a Honduras donde pudo encontrarse con Asraf al que dejó claro que está haciendo un buen concurso. También habló con sus primos a los que les cuestionó su comportamiento con su novio. Y eso, parece que no le ha gustado a la madre de las criaturas.

“En el momento en que a un concursante piensas que le pueden descentrar, no te gusta, que algo externo, al final, lo desestabiliza”, decía Raquel sobre la visita de Isa. “Yo me metí porque él me metió”, se defendía Isa.

“Otra vez, estás como los burros, pa’lante, pa’lante”, le contestaba Raquel. “La que parece que está como los burros eres tú que otra vez me vuelves a sacar esto”, recibía como respuesta.

“La visita allí, a tu primo, es normal que desestabilice, como a cualquier persona. No es lo mismo recibir cosas buenas que explicaciones”, le explicaba a Isa.

“Yo creo que por mi visita y otras cosas que él ha visto sabe que, a lo mejor, no está haciendo un buen concurso y puede cambiarlo, que está a tiempo si se queda esta semana. Yo iba para darle la sorpresa, el martes yo también pensaba que iba a ver a Asraf y si tienes algún problema con eso, a quien se lo tienes que decir es a la organización y no a mí que no hago la escaleta”, le decía Isa.

“No tengo ningún problema, pero déjame que algo se te pueda decir. Igual que tú defiendes a tu novio, permite que, como madre, yo defienda a mis hijos, que tengo dos”, le rebatía Raquel.

“¿Y crees que no te lo permito? simplemente te estoy contestando a lo que me estás acusando”, le preguntaba. “Deja la palabra acusar, acosar, déjate de ese tipo de palabras. Todos los reproches y explicaciones fueron a ellos, digo que, algo bueno habrán hecho. Pero yo no te he visto hacer algún reproche a Asraf, solo a tu primo, con lo cual, a Asraf no lo vas a desestabilizar, a Manuel, sí”, insistía la madre.

La tensión es evidente entre las dos y no parece que vayan a llegar a un acuerdo a corto plazo. Para Raquel, su hijo está haciendo un buen concurso, y para Isa, todo lo contrario.

En este duelo, parece que la audiencia tiene claro de qué lado posicionarse.

Suegra vs nuera

No fue el único encuentro tenso para Raquel Bollo. “El Kremlin y la Giralda se visten de gala. Raquel, aquí la tienes, Katerina”, decía Jorge Javier para dar paso a ese encuentro de supuesta suegra y nuera. La concursante rusa saludaba al presentador y se sentaba tras recibir los piropos pertinentes. Después, Jorge Javier Vázquez la animaba a compartir el encargo que le habían hecho y ella se dirigía a Raquel.

La Bollo la imitaba saludando en modo gimnasta y se levantaba a abrazarla. “Quiero decirte que tus hijos te quieren muchísimo, que tus hijos son muy fuertes, te echan muchísimo de menos y me han dicho que, por favor, cuando te vea te de un abrazo y te diga que tienen fuerzas para seguir y están muy bien”, le transmitía de parte de Manuel y Alma.

Después de ese buen rollo, llegaba el momento de ver las imágenes en las que Raquel ha hablado de ella y su relación con Manuel. “Raquel Bollo, muy entusiasmada, muy entusiasmada contigo, no está”, le avisaba Jorge Javier.

Katerina podía ver lo poco que le gustaba a su posible suegra que no ha dudado en definirla como una chica falsa, traicionera e interesada. “no me conocía, yo no soy rencorosa”, se defendía Kat, “creo que en esta vida hay que dar segundas oportunidades a la gente. Las críticas que una persona da sobre mí sin conocerme, no me las toma en serio”.

Jorge Javier le dijo que Raquel sí que era rencorosa. Veremos si esta relación puede mejorar ahora que van a tener la oportunidad de conocerse.

Lo que está claro es que el clan Bollo está dando mucho que hablar.