‘June Gloom’, la canción que incendia las redes en el tema Camila Cabello - Shawn Mendes

Camila Cabello y Shawn Mendes se han vuelto a convertir en tema de la prensa rosa después de ser vistos juntos besándose disparando los rumores de una posible reconciliación. Y es que el festival Coachella 2023 no solo nos dejó grandes actuaciones, grandes estrellas sobre el escenario y alguna que otra polémica sino también mucho amor entre el público.

Dos de esos asistentes fueron la intérprete cubana y el artista canadiense que a finales del 2021 anunciaban su ruptura tras varios años de relación. Ahora parece que la llama podría haber vuelto a prender y no solo por las imágenes grabadas de ambos artistas haciéndose carantoñas.

La propia Camila Cabello habría sido la encargada de incendiar aún más las redes en el tema de su reconciliación. Porque la solista cubana publicaba recientemente en sus redes sociales el fragmento de una nueva canción que llevará por título June Gloom y a la que incluso ha puesto fecha de lanzamiento: "4.12".

Pero lo importante no es solo que la artista tenga ya marcado en el calendario su regreso musical sino que el mensaje que transmite la canción es especialmente significativo después de lo visto en los últimos días. Conociendo como conocemos su historia de amor y la situación que les llevó a la ruptura, queda claro que la composición va a dar mucho que hablar.

"How can you be so much better? This is going end ever? I guess so I'll fuck around and find out. Are you commin' to Coachella? If you don't, it's whatever. If you do, honey, it will be all I think about" susurra Camila Cabello sobre una ligera melodía de un teclado.

Echando un vistazo por encima a los centenares de comentarios que ha generado la publicación queda comprobado que el debate sobre la supuesta reconciliación está más caliente que nunca entre los que piensan que se pueden dar una segunda oportunidad y los que creen que todo es una mera promoción musical.

Nos quedan muchos meses por delante de especulaciones si se confirma la fecha que Camila Cabello ha posteado a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. ¿A ti qué te parece? Solo falta que ellos lo confirmen y que vuelvan a grabar otra canción como esa que tantas alegrías les dio. En este tiempo separados, ambos han dedicado mucho tiempo a su salud mental y tal vez hayan rehecho su escala de prioridades y hayan puesto el amor en primer lugar.