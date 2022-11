Camila Cabello, Lizzo, Sia...: Nuevas canciones navideñas para quitarle el trono a Mariah Carey

¿Cansadx de ir de tiendas y escuchar Last Christmas de Wham? ¿Hartx de que parezca que vives en los 90 cada vez que alguien te manda un christmas con All I want for Christmas is you? Pues tranquilx, porque pese a esta introducción típica de la teletienda, lo que te traemos te va a gustar: canciones de Navidad con las que vas a sonar a 2022 de la mano de Camila Cabello, Lizzo...

Ha llegado la hora de renovar nuestras playlist musicales de cara a las fiestas navideñas y nada mejor que hacerlo de la mano de algunas de las artistas más importantes del panorama musical actual. Aunque en honor a la verdad hay que decir que se trata de nuevas versiones de algunos clásicos navideños ya existentes.

Ese es el caso, por ejemplo, de Lizzo que estrenó en los últimos días Someday at Christmas como parte de un recopilatorio del gigante Amazon para celebrar estas fiestas. Se trata de una canción que fue creada originalmente en 1966 por Stevie Wonder.

"Elegí versionar Someday at Christmas no solo porque es un clasico sino también porque nos recuerda que 60 años después tenemos que seguir luchando por la paz, la igualdad y la compasión. Es un recordatorio cariñoso de que debemos repartir amor y amabilidad en estas fechas tan señaladas" explicó la artista en un comunicado.

A principios del mes de noviembre Camila Cabello también se unía a este proyecto escogiendo hacer una nueva versión de estudio del clásico navideño de 2003 de Michael Bublé: I'll Be Home For Christmas, una canción que la cubana había cantado en directo en diferentes ocasiones a lo largo de los dos últimos años aunque ahora con un toque mariachi. Y se ha viralizado debido a su curiosa manera de pronunciar Christmas.

Para que esto no parezca un publireportaje del disco navideño de Amazon, cambiamos de tercio a otro proyecto navideño muy distinto: A very backstreet Christmas. Se trata del primer álbum de estudio con temática navideña que publica Backstreet Boys en los que además de nuevas versiones de canciones antiguas apuestan por tres nuevos hits navideños: Christmas In New York, Together y Happy Days.

"Hemos estado queriendo hacer un álbum navideño desde hace casi 30 años y ahora estamos mucho más que emocionados de que finalmente se haga realidad. Nos hemos divertido mucho dándole un giro a BSB y a algunos de nuestros clásicos navideños favoritos. No podemos esperar más para ser parte de la temporada navideña de nuestros fans" aseguraba la popular boyband.

5 años después de que Sia publicara su álbum navideño, la australiana ha querido revisitarlo y ha añadido tres nuevas canciones a su proyecto musical que puede disfrutarse en formato digital. Everyday Is Christmas es toda una declaración de intenciones para vivir con el espíritu navideño todo este mes hasta la Navidad.

Naughty and nice, 3 minutes 'til New Years y 12 nights son sus tres nuevas canciones navideñas que pueden disfrutarse, por ejemplo, en su canal oficial de Youtube.

Terminamos este repaso a nuevas canciones navideñas para renovar nuestra playlist y quitarle el trono a Mariah Carey con el Jingle Bells de Sam Ryder. El segundo clasificado de Eurovision 2022 sorprende con esta nueva interpretación de otra de las canciones más sonadas.