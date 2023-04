The Weeknd y Future presentan ‘Double Fantasy’, el primer single para la serie ‘The Idol’ (HBO Max)

Cada vez queda menos para que The Idol llegue a HBO Max. La ficción —co-creada por The Weeknd, Sam Levinson (Euphoria) y Reza Fahim—, primero se está proyectando en el Festival de Cannes, por lo que los menos previligiados aún tenemos que esperar hasta el 4 de junio para poder descubrir la historia de Jocelyn, una joven estrella del pop encarnada por Lily Rose Depp.

Hasta que se produzca su estreno oficial, el canadiense ha lanzado el primer single del disco que ha compuesto para la serie. Se llama Double Fantasy y es una colaboración junto al rapero Future. Ambos han unido fuerzas para describir la relación de la protagonista con Tedros (un gurú de la autoayuda que, en secreto, es el líder de una secta), el personaje que interpreta el propio Abel. Además, el tema ha sido producido por Mike Dean con producción adicional a cargo de Metro Boomin.

El videoclip que lo acompaña bien nos sirve para conocer nuevos detalles y escenas de The Idol más allá de los diferentes teasers que se han ido publicando en los últimos meses. La canción cuenta con un alto contenido explícito y, básicamente, deja entrever fuertes dinámicas de poder donde la manipulación, las mentiras y la toxicidad están a la orden del día.

"Ahora que he visto lo que hay en tu corazón / Nena, sabes que soy el único que conoce este lado de ti / Puedo sacar lo que hay dentro de ti / aunque esté mal", reza parte del estribillo.

The Idol no estará exenta de polémica

El pasado mes de marzo, la revista Rolling Stone publicó un extenso reportaje criticando duramente la nueva serie de The Weeknd por su "perturbadora carga sexual". Este aspecto de The Idol, entre otros, provocó que Amy Seimetz, a directora y guionista de algunos capítulos, abandonara el proyecto y que finalmente Levinson y The Weeknd tomaran las riendas y reescribieran gran parte de la historia cambiando la visión feminista que tenía. Parte del equipo aseguró que el cantante quería más protagonismo y llegaron a tachar la ficción de desastre y de "tortura sexual pornográfica".

El cantante, lejos de hacer oídos sordos, entró al trapo con un tweet: "¿Os hemos enfadado?", compartió en redes sociales dirigiéndose al medio.

Sinopsis de The Idol

Con la industria de la música como telón de fondo, la serie se centra en un gurú de la autoayuda y líder de un culto moderno que entra en una relación complicada con una ídolo del pop en ascenso.

Entre el reparto principal encontramos a Troye Sivan, Debby Ryan, Rachel Sennott, Steve Zissis, Hari Nef y Juliebeth González, entre otros.

Además del propio Abel y Sam como creadores, productores y guionistas, la serie también cuenta con Kevin Turen, Ashley Levinson, Joseph Epstein, Aaron L. Gilbert para BRON y Sara E. White como productores ejecutivos y ha sido producida en asociación con A24.