La sorpresa musical que The Weeknd tiene preparada para ‘The Idol’

Llevamos un tiempo escuchando hablar de The Idol, el nuevo proyecto en el que The Weeknd se habría embarcado junto a Sam Levinson, la mente creadora detrás de la popular serie Euphoria. Y más allá de toda la expectación que ha despertado con su lado más provocativo, polémico y sexual, lo cierto es que el nuevo proyecto del canadiense nos va a permitir ver varias de sus facetas artísticas.

Porque hasta ahora sabíamos que Abel Tesfaye, el nombre real del músico, había estado detrás de la creación, del guión y de la producción de esta nueva serie de 6 capítulos creada para HBO. Lo que no sabíamos hasta ahora es que también había creado un nuevo y completo álbum para ello. Y ello sin olvidar su papel como actor.

Así lo ha confirmado el propio artista durante una entrevista con The Interview en el que ha dejado entrever que toda la faceta musical lleva su firma: "Hay todo un disco completo en torno a la serie. No he sido tímido a la hora de hacer música. Ha sido otro elemento que añadir a mi por otra parte abarrotada agenda" explicaba el intérprete entre risas.

En un show en el que la música va a ser protagonista ya que Jocelyn, el papel interpretado por Lily Rose-Depp, quiere convertirse en una estrella del entretenimiento, no podía faltar el sello de The Weeknd: "Me he inspirado en The Wall y Purple Rain y en la época cuando Bowie estuvo haciéndolo, e incluso en películas como Shaft. La música te cuenta literalmente la historia. Pero quería llevarlo a otro nivel. Quería desafiarme como música y sentir que era el mejor que he sido".

Hasta el próximo 4 de junio no podremos disfrutar en Max del estreno del primer capítulo de The Idol pero The Weeknd ya se ha encargado a través de sus redes sociales de calentar el ambiente. A través de un IG Live ha estado mostrando pequeños fragmentos de sus nuevas canciones sin que por ahora quede claro que el disco en torno a esta serie vaya a ver la luz en dicha fecha.

"The Idol Vol.1" tuiteó en su perfil oficial en esa red social junto a un vídeo de 17 segundos en el que se le veía en el estudio de grabación escuchando un arreglo orquestal. La sorpresa musical que Abel Tesfaye nos tiene preparados para su nueva serie promete dar mucho que hablar. Y más teniendo en cuenta que hay otros artistas involucrados de los que se ha podido ver un breve fragmento como Future.

THE IDOL VOL. 1 💿 coming soon (double fantasy & jealous guy just a taste) pic.twitter.com/1dPY0bMntO — The Weeknd (@theweeknd) April 12, 2023

The Idol

El creador de Euphoria, Sam Levinson, está detrás de la serie que cuenta con The Weeknd y Lily Rose Depp como protagonistas. La historia cuenta cómo Jocelyn, una cantante pop empieza una turbulenta relación con Tedros, un gurú de la autoayuda que, en secreto, es el líder de una secta.

Ese es el papel de Abel Tesfaye: el dueño de uno de los clubs más exclusivos de Los Angeles, que enamorará a una estrella del pop interpretada por la hija de Johnny Depp. El primer adelanto ya demostró que parece una de las apuestas más esperadas del 2023.

Hace más de dos años que se puso en marcha el rodaje y todavía no hay fecha de estreno, y es que ha habido muchos obstáculos. La directora y guionista de algunos capítulos abandonó el proyecto y finalmente Levinson y The Weeknd tomaron las riendas y reescribieron gran parte de la historia cambiando la visión feminista que tenía. Parte de esos trabajadores aseguran que el cantante quería más protagonismo.

La serie cuenta con un reparto lleno de estrellas: Jennie de Blackpink, Troye Sivan, Moses Sumney, Dan Levy, Hari Nef, Hank Azaria...