Rita Ora consigue que Fatboy Slim se sume a ‘Praising You’: “Tuve que perseguirle a las 3 de la mañana”

Rita Ora está en un gran momento de forma —tanto física como mental—. Tiene tanta confianza en sí misma y está tan contenta que quiere transmitir toda la positividad que está viviendo a través de su nueva música, siendo consciente de que los errores también le han hecho ser quien es actualmente y estar donde está. Por ello, quiere contagiar a sus fans de esa seguridad ahora más que nunca. "Quiero que la gente se sienta libre", afirmó a Zane Lowe en su entrevista para Apple Music 1.

La británica acaba de estrenar Praising You, un single cuyo título no es casual. Y es que guarda especial relación con Praise You, de Fatboy Slim (Norman Quentin Cook), el éxito de finales de los 90. Tal es su conexión que Ora no solo consiguió el beneplácito del DJ para samplear su hit, sino que también participe en la canción como colaborador.

Una punto de vista diferente

Durante su charla con el locutor, Rita Ora dio detalles de este tema que estará incluido en su próximo disco llamado You and I. La artista confesó, entre otras cosas, cómo logró obtener el permiso del conocido productor. "Sinceramente, tuve que perseguirle a las tres de la madrugada en Glastonbury. Allí estaba, en su set. Preparada, esperando... Pero las tres de la mañana no son horas para hablar de negocios", declara, dejando claro que es una gran fan de su compatriota y que Praise You fue un momento cultural increíbe.

La cantante compuso su canción junto a Serben —productor rumano—, Georgia Coup y un "buen grupo de gente". Se creó bajo una premisa: "¿Qué haríamos en nuestros sueños?", y se pusieron manos a la obra. "Escribimos nuestra versión soñada de este disco. Ni siquiera sabíamos si él (Fatboy Slim) iba a decir que sí", explicó.

Reveló que el propio Cook le dijo: "He oído a un montón de gente tratando de hacer algo como Praise You o darle la vuelta y me he contenido durante tantos años que te lo voy a dar [...] porque tu perspectiva es diferente". De modo que escuchar el "clásico del rave" fue, en palabras de Rita, "la manera de encontrar una conexión emocional real con él y mostrarlo en la pista de baile". Y, como resultado, Praising You es un tema sobre "alabar a tus seres queridos y tratar de encontrar la felicidad en moentos determinados". Para ella, ha sido un auténtico honor recoger el testigo que el DJ ha entregado orgulloso.

Un videoclip grabado en tiempo récord

El deseo de la intérprete para realizar el vídeo era clara: quería a Spike Jonze. Sin embargo, el director se encontraba ocupado, por lo que tuvo que buscarse un plan B, por lo que se quedó con Taika Waititi, su marido. "Es genial poder colaborar con personas que respetas. Y me encanta cómo piensa Taika; eso es reamente lo que me enamoró. Me enseña cosas todos los días... Un día estábamos viendo una película y le dije: '¿No sería genial hacer algo como en All That Jazz y Fama?' y me dijo: 'Me encantaría'. Fue entonces cuando se nos ocurrió la idea. Lo rodamos todo en un día en el centro de Los Ángeles y fue increíble poder trabajar con él y hacer este cortometraje,porque realmente lo es; tener a Norman Cook en el vídeo fue un lujo", contó sobre el videoclip de Praising You, el cual está disponible de forma exclusiva en META.