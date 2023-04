Rita Ora anuncia (casi) todos los detalles de su nuevo disco: ‘You and I’

El nuevo proyecto discográfico de Rita Ora ya está aquí. La solista británica de origen kosovar ha confirmado (casi) todos los detalles de esta nueva aventura musical que se pondrá en marcha el próximo 14 de julio bajo el título de You and I.

De este elepé ya habíamos conocido la canción You only love me con el que la intérprete además de presentar su nuevo trabajo, confirmó que había pasado por el altar para decir "sí quiero" a Taika Waititi, el popular director de cine. Un 2x1 que ahora se completa con la llegada de un disco que parece seguir en esa misma línea romántica (Tú y yo).

"Es mi proyecto más 'diarístico'. Esta álbum significa todo para mí. Es como el diario de mis últimos años, es mi sonido y siento como si fuera la verdad real de quién soy hoy en día" ha explicado Rita Ora a través de un comunicado en torno al lanzamiento de este trabajo.

La británica co-escribe todas y cada una de sus canciones y ha contado con la ayuda de Oak Felder como productor ejecutivo para dar vida a un disco que "conceptualmente atraviesa todos los capítulos significativos de mi relación".

Su segundo sencillo será Praising you, un tema para el que la artista ha colaborado con el dj y reputado productor Fatboy Slim. Su estreno se producirá este mismo 21 de abril mientras que para poder disfrutar del álbum al completo aún tendremos que esperar un par de meses más.

Esta canción es una nueva versión del clásico Praise you que vio la luz en 1999 ahora reconvertido en una apuesta EDM que va a dar mucho que hablar: "Para obtener no solo el sello de aprobación de Norman, sino también colaborar con él y rendir homenaje a una canción tan grande de mi infancia fue realmente una experiencia surrealista. Creo que esta grabación significa algo diferente para todos, pero desde mi perspectiva, se trata de elogiar a tus seres queridos y realmente celebrar esas relaciones. Me siento increíblemente honrada de que podamos darle nueva vida a la canción y volver a presentarla a una generación completamente nueva".

Este es el listado de canciones de You and I: