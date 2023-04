A Jay Robles, uno de los fallecidos en el incendio de Madrid, le vimos en ‘Operación Triunfo 2020’

Julián Robles Aparicio es uno de los fallecidos en el incendio que se produjo el pasado viernes en un restaurante de Madrid situado en la plaza de Manuel Becerra. Tenía 25 años y su gran sueño era poder vivir de la música. Se hacía llamar Jay Robles.

El incendio se produjo sobre las once de la noche cerca de la entrada del local y la existencia, tan solo, de una única salida de emergencias, dificultó la evacuación. El resultado fueron doce heridos que fueron trasladados al hospital y dos fallecidos: Una clienta, enfermera de Vizcaya y este joven que muchos conocían de Operación Triunfo 2020.

No llegó a ser uno de los elegidos, pero llegó a la fase final en el casting. “Al final, mucha gente sabe cantar bien, pero les cuesta transmitirlo, tiene que ser un conjunto de todo, rollo la voz, la estética, cómo se desenvuelva con mirarte, con cantar, es un conjunto de todo eso”, comentaba en ese proceso de selección.

Nació en Benidorm, pero en 2019 decidió trasladarse a la capital y trabajaba como camarero para sobrevivir mientras intentaba labrarse una carrera como músico. Llevaba tan solo una semana trabajando en el restaurante.

Ahora, sus padres están pensando en denunciar a la empresa por negligencia y se está investigando el origen del incendio y si la decoración de plantas de plástico y la salida de emergencia cumplías la legislación vigente.

Una carrera en la música

Jay Robles llegó a la final de varias competiciones nacionales de hip hop y es que lo suyo eran los sonidos urbanos. En 2020 fue finalista del concurso Vodafone Yu Music Talent.

Había puesto en marcha su proyecto, llamado Nailuj y su canción más conocida era Cualquiera con casi 200.000 reproducciones en Spotify.

“Según la gente soy un borde, pero si me conoces, en el fondo soy un cacho de pan. Me guio por vibras y cuando alguien no me transmite no la trato igual, pero en lo normal, soy muy sociable”, explicaba sobre sí mismo en el casting del programa.

“Mi mama me llama todos los días, si no se lo cojo, se ralla”, aseguraba sobre su madre que ahora está viviendo el que seguramente sea el peor momento de su vida.

Ya tenía publicados un álbum y un EP, además de una docena de singles. Y contaba con colaboraciones con otros artistas como Samuraï o los artistas urbanos Tuiste y Oddliquor.

Lamentablemente, su carrera se ha visto truncada demasiado pronto por esta triste tragedia. En su última publicación, del pasado 13 de abril, todos sus seguidores y amigos han ido dejando sus mensajes de pésame.

Nos unimos a todos esos mensajes de despedida.