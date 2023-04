Merche, de lo más crítica con ‘Tu Cara Me Suena’ tras imitar a Ana Mena: “Alucino, la verdad. No me mola nada”

Ana Mena ya es una habitual de Tu Cara Me Suena, ya sea como invitada o como imitada. Fue por primera vez metiéndose en la piel de uno de sus mejores amigos, Abraham Mateo —interpretando nada más y nada menos que su éxito Señorita—; y precisamente ha sido él quien se ha encargado de acompañar a Merche para cantar Quiero Decirte.

Su colaboración, que en LOS40 ya hemos visto sobre los escenarios de nuestros premios y en el reciente Primavera Pop 2023, ha sido todo un éxito para los fans de ambos desde su estreno en mayo de 2022. Igualmente, es una prueba más de que su amistad ha encontrado la excusa perfecta para reunirse encima de un escenario mucho más a menudo. Aunque en el programa de Atresmedia ha corrido a cargo de Merche.

La artista gaditana cayó en el reto de Original y copia, donde se le propuso la colaboración entre ambos artistas. Rápidamente se asumió que ella sería la intérprete de Un Clásico, mientras que el que iría a plató sería el colaborador de Chanel en Clavaíto. Esto, sumado a los continuos memes de redes que enfatizan el parecido físico entre Ana y Merche, solo anticipaba algo de lo más comentado. El programa se podrá ver en abierto a partir del 28 de abril, pero ya se puede disfrutar en Atresplayer. Y esto ha dejado ver un pequeño fallo de la performance:

En TCMS se han olvidado de quitar los vocals de Ana de la pista y también se han olvidado de encenderle el micro a Merche pic.twitter.com/q9kcWmcHMZ — Luis 🍀 (@rariiiiisima) April 22, 2023

La similitud vocal entre ambas que se ve en los vídeos publicados no es idéntica, sino que la voz pregrabada de Ana se escuchaba más que la de su imitadora. Han sido muchos los espectadores que se han dado cuenta gracias a los adelantos hasta el punto de señalarlo en redes sociales, haciendo que llegara a la propia concursante.

Merche se pronuncia al respecto

De esta manera, se generó un pequeño debate en el que muchos establecieron sus teorías, hasta que Merche también contestó para aclarar lo sucedido. ¿Playback? ¿Coros? Mucho más sencillo: "No, los concursantes no grabamos coros. Siempre son los coros originales, solo que en esta ocasión están tan fuertes que no dejan que se escuche mi voz", confesaba la participante.

Nadie hace Playback, lo que pasa es que los coros están tremendamente fuertes y alucino, la verdad, no me mola nada 🤦🏽‍♀️ — Merche (@MercheOficial) April 22, 2023

Así, dejaba claro que Tu Cara Me Suena siempre apuesta por la música en directo, aunque en esta actuación en concreto hay un error: "Nadie hace Playback, lo que pasa es que los coros están tremendamente fuertes y alucino, la verdad, no me mola nada". Eso sí, seguro que eso no empaña el buen rollo que se le han visto en las cuatro primeras galas del talent.

Es cierto que aún no se ha emitido, pero ella misma se ha volcado contestando a los fans con dudas. Ha aclarado que no cree que se vaya a solucionar de cara a la emisión, pero que no tendrá ningún problema en subir vídeos de los ensayos para que los curiosos que quieran ver cómo imita a Ana puedan hacerlo sin los coros pregrabados a ese volumen.